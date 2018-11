Chanvre, cannabis: 10 choses que vous ignorez peut-être sur cette plante controversée

Plante maudite ou plante miraculeuse, le chanvre accompagne depuis toujours l'homme et ce depuis la nuit des temps. Petite histoire non exhaustive en 10 points de ce sujet qui fait controverse.

1. C’est l’une des plantes les plus cultivée dans le monde Avant d'être vu uniquement pour son usage récréatif la culture du chanvre est avant tout un produit agricole, et non des moindres, car avec la pomme de terre et la tomate c’est l’une des plantes les plus cultivée dans le monde. Originaire de l’Himalaya, le chanvre est aussi une plante robuste, qui pousse sur tout types de sols et sous tous les climats, ne craignant presque aucune maladie. Elle est aussi certainement une des premières plantes agricole de l'histoire de l'humanité. >> À lire aussi : Cannabidiol (CBD): de quoi parle-t-on exactement ?

2. Chanvre ou cannabis ? Quelle est la différence entre le chanvre et le cannabis ? Le genre botanique Cannabis appartient à la famille des Cannabaceae. Botaniquement parlant, les deux variétés possèdent bien la même racine. Cependant, des années de domestication, d’hybridation et de culture ont littéralement modifiées leur phénotype. L’une possède du THC ou du CBD en quantité et l’autre non ou très peu. Vous avez donc, le chanvre d’un coté, produit à l’échelle industrielle et agricole, et le cannabis qui se cultive pour son usage récréatif et dont les filières de production reste aux mains de filières criminelles.

3. La première bible était en chanvre En 1450, Gutenberg imprime la première bible de l'histoire sur du papier à base de chanvre. Ce papier va être le support de diffusion de nombreux textes à portée littéraire, philosophique ou scientifique. Le premier président américain George Washington, cultivait du chanvre dans sa plantation en 1794. Il écrit dans son journal : "Prenez le plus possible de graines de chanvre indien et semez-en partout".

4. Une fibre naturelle remplacée par du pétrole En 1937, aux Etats-Unis, Harry J. Anslinger, le très puritain commissaire du Federal Bureau of Narcotics fait voter la "Marijuana Tax Act" qui, sans interdire, taxe très fortement les cultures de chanvres qui seront donc abandonnées rapidement. Il est soutenu par de nombreux lobby comme la firme Dupont de Nemours. En 1938, la même firme, fait breveté le Nylon.

Marihuana 1936 - (film de propagande)

5. Le chanvre et la guerre font bon ménage En 1942, le département américain de l'agriculture fait encore la promotion du chanvre pour réaliser des cordages pour les bateaux qui participent à l'effort de guerre américain.

6. Années 60, ça plane pour moi Fin des années 1960, la jeunesse mondiale prône le rejet de la bourgeoisie, de la société de consommation et de l'autorité. Cette contre-culture naît aux Etats-Unis en 1964, avec la naissance du mouvement hippie, antimilitariste, qui proteste contre la guerre du Viêt-Nam. Alors l'utilisation des drogues, dont le cannabis, se démocratise largement à travers l'Occident.

7. Fin des années 80, retour en grâce L'Europe subventionne la culture des variétés de chanvre non psychotropes depuis de 1988. L’Union Européenne a instauré une tolérance vis-à-vis de la culture de chanvre de manière à ne pas entraver son utilisation à des fins industrielles ou commerciales, tout en empêchant la commercialisation de produits psychoactifs, et ce en n’autorisant uniquement la culture de variétés de chanvre qui ne contiennent pas plus de 0,2% de THC. >> À lire aussi : Cannabidiol (CBD): un usage médical qui doit se faire discret

8. Des études interpelllantes Des scientifiques l'affirment dans une série d'études publiées en 2014 : le cannabis serait 114 fois plus sûr pour la santé que les boissons éthyliques. Il serait même la drogue connue la plus sûre. Et leurs résultats pourraient en surprendre certains : la drogue qui comporte le risque de décès le plus élevé serait, non pas une substance illicite quelconque, mais bien l'alcool.

9. Construction et chanvre font bon ménage La construction en chanvre est un secteur en plein essor ces dernières années. Par exemple, on fabrique des dalles en béton de chanvre ou de la laine de chanvre comme isolant thermique ou phonique. Un isolant est plus respectueux de l'environnement que la laine de verre ou la laine de roche pour ne citer que ceux-là.

10. Un monde en mouvement L'Afrique du Sud et le Canada ont rejoint il y a peu le club très fermé des territoires autorisant le cannabis (contenant du THC et du CBD) pour un usage récréatif, aux côtés de l’Uruguay et de l’Espagne, et certains états des États-Unis, comme la Californie ou le Nevada. De nombreux autres pays ont rendu l’usage thérapeutique légal, comme l’Australie, le Portugal ou l’Allemagne et tout récemment, depuis le 1er novembre, le Royaume-Uni. >> À lire aussi : Cannabidiol (CBD): un usage médical qui doit se faire discret

Cannabis : état des lieux dans le monde