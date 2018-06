Chantiers en Wallonie: quels sont les points noirs à éviter sur la route des vacances?

Le grand départ en vacances qui commence ce vendredi, donne l'occasion d’apprendre la patience. En effet, avant d'arriver à destination, ceux qui prennent la voiture devront d’abord composer avec les inévitables retards et bouchons sur les chantiers du réseau wallon. Pour remettre les routes en état, il faut aussi passer par cela.

Une douzaine de grands chantiers sont en effet en cours sur le réseau wallon. Toute la Région est concernée mais certains axes seront plus compliqués que d’autres à franchir: ce sont ceux qui mènent vers la France.

E25, E411...

Emprunter la E25, c’est s’exposer à des difficultés du côté de Werbomont ou de Bastogne. Sur la E411, entre Daussoulx et Beez, l’endroit déjà très fréquenté habituellement, risque d’être engorgé.

Enfin entre Namur et l’ouest du Hainaut, on compte 4 chantiers dont ceux, plus problématiques, de Pommeroeul et entre Mons et Obourg.

Pour éviter les crispations, il est toujours possible de circuler de nuit. Et surtout – quand c’est envisageable – il vaut mieux ne pas se mettre en route les vendredi et samedi.

On ne peut que conseiller aux conducteurs de se répéter qu’au bout du chemin, viendra le moment béni où on recharge ses batteries. Et cela vaut bien quelques sacrifices.