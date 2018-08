Chantier terminé: l'E42 Liège - Mons est passée à 3 voies

Ce lundi matin, après une année de travaux, les automobilistes qui empruntent l'E42 Liège -Mons l'auront remarqué, le chantier entre Andenne et Daussoulx est terminé. Une vaste entreprise qui avait pour but d'améliorer la fluidité du trafic en passant de 2 à 3 voies mais aussi la sécurité des usagers.

Les premières toilettes autonettoyantes gratuites de Walonnie - © Sofico

Depuis 2012, les chantiers se sont succédé sur cette E42 qui relie Liège à Mons. Entre 2012 et 2013 c'est le tronçon entre Sambreville et Daussoulx qui a été le premier touché par le passage à trois voies. En 2014, c'est la même portion de route qui a été concernée mais dans l'autre sens.

De mars 2013 à décembre 2014, ce fût au tour des 22km entre Saint-Georges-sur-Meuse et Andenne d'être pris d'assaut par les engins de chantier.

À présent, la totalité de l'autoroute, ou peu s'en faut, a été réhabilitée et est passée à 3 voies, ce qui va permettre une plus grande fluidité du trafic.