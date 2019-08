Chantier danger ! La Sofico mène campagne pour sensibiliser les automobilistes à adapter leur vitesse

Des voies indisponibles sur la E40, une fermeture de sortie d’autoroute sur la E42, des travaux importants sur la E411, un chantier de réhabilitation des bretelles sur la E25 ou encore des problèmes sur la E420, des nombreux chantiers sont en cours sur les autoroutes wallonnes cet été. Des chantiers qui répondent à une signalisation précise concernant notamment le respect d’une vitesse maximale autorisée. Et sur ce point, force est de constater que les automobilistes belges sont particulièrement irrespectueux. Dans son récent baromètre européen de la conduite responsable, la Fondation Vinci Autoroute a sondé les automobilistes de 11 pays européens sur leurs habitudes de conduite à l’approche de chantier. Près de 70% des automobilistes belges ont reconnu qu’ils "oubliaient de ralentir" à proximité d’une zone de travaux. Une triste première place.

Carte de la Sofico sur les chantiers actuels - © Sofico

"7 automobilistes belges sur 10 qui ne respectent pas les limitations de vitesse à l’approche des chantiers, voilà qui est interpellant", souligne Héloïse Winandy, la Porte-parole de la Sofico, en charge du réseau structurant de Wallonie. Elle ajoute encore: "Deux camions absorbeurs de chocs, qui chaque semaine, sont endommagés suite à un accident de circulation, c’est aussi impressionnant". Ces camions absorbeurs de choc sont ceux qui accompagnent les chantiers mobiles. On peut encore citer d’autres chiffres. Chaque année, 4 personnes perdent la vie sur les autoroutes wallonnes à hauteur d’un chantier. 145 sont blessées.

"Pour justifier leur vitesse excessive, les automobilistes évoquent souvent l’absence d’ouvriers sur le chantier" explique Héloïse Winandy, "mais cette excuse n’est évidemment pas valable. D’une part, on ne voit pas toujours les ouvriers. Parfois, ils sont partis mais vont revenir. Et d’autre part, même si le chantier est à l’arrêt, la modification des bandes de circulation implique une vigilance accrue et le respect de la réglementation mise sur pied."

Une campagne