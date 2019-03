Chanter des berceuses aux enfants: pourquoi c'est si important

Les berceuses et comptines ne sont pas que des chansonnettes destinées à endormir un bébé. En plus du lien qu'elles créent, elles jouent un rôle fondamental dans l'apprentissage du langage. Des ateliers existent pour apprendre aux futurs puériculteurs le "B.A-ba" de la berceuse. Comment poser sa voix, quelle comptine choisir, à quel moment ? Nous avons suivi un de ces ateliers.

Se lancer, c'est compliqué! - © C Legrand Le premier quart d'heure, c'est le fou-rire assuré. Imaginez une quinzaine d'élèves en puériculture, amenés à chanter pour la première fois les uns face aux autres...Les débuts sont un peu compliqués! "C'est souvent comme ça", souffle Geneviève Fraselle, chanteuse professionnelle et organisatrice d'ateliers (asbl Genevoix). Avec Martial, son mari pianiste, les voilà qui se lancent dans des exercices d'échauffement de la voix et de gestion du souffle. "J'aimerais que vous preniez conscience de l'effet de votre voix sur un bébé, même lorsqu'il est dans le ventre de sa mère". Pour ce faire, il faut prendre un ballon de baudruche. Approcher sa bouche du ballon et chanter! Les élèves semblent assez interloqués du résultat. "J'ai senti l'impact d'une voix sur un tout petit bébé, les vibrations que cela provoque, c'est assez fou!" Lachez-vous, tout le monde sait chanter! On n'est pas là pour la théorie, mais Geneviève glisse quelques principes, l'air de rien..."Un enfant de 2 mois sait déjà reconnaître l'intention dans la voix de celui qui chante. Cela peut donc avoir un pouvoir sur lui, soit l'apaiser, ou au contraire le stresser!" Elle dispose de tout un répertoire, de câlinettes, de consolettes, d'amusettes, de sauteuses.

Comprendre les vibrations - © C Legrand ..."Savez-vous qu'il y a des sons plus doux que d'autres? Plus agréables, plus apaisants? Le OU par exemple." Et les voilà partis dans l'apprentissage de "Doux doudou", avant d'entamer les "jeux de mains" à grand renfort de "guili-guili". "Ils n'ont l'air de rien, ces petits jeux, mais ils font beaucoup d'effet aux tout petits. Ils créent du lien, de l'attente, et instaurent une forme de routine. C'est très important d'apprendre comme cela la gestion du temps".

Claire Mathieu et Fabienne Noul - © C Legrand "L'accueil de la petite enfance, ce n'est pas seulement du gardiennage", insiste Fabienne Noul, professeur de psychologie à l'IESPP. Elle est parmi les organisatrices de cette journée spéciale de formations. "Nous avons proposé cet atelier berceuses et comptines, car chaque élève peut avoir recours à ces techniques, à tout moment de la journée, tant lorsqu'il s'agit d'accueillir l'enfant, qu'au moment du repas, pour la mise au lit, à différents moments de la journée, c'est important. Mais il faut apprendre à travailler sa voix, et surtout oser le faire! Chanter, faire des comptines...il est bon d'avoir des petites techniques pour se rassurer".

Martial au clavier - © C Legrand Combien parmi les élèves osent chanter lorsqu'ils sont en stage? Seule une des élèves admet le faire. Les autres, jamais. "J'ai trop peur que les puéricultrices se moquent", avoue Maxance. Merry est elle aussi un peu tétanisée à l'idée de pousser la chansonnette. Pourtant, avec Mélissa, Coraline et tous les autres, ils se lâchent, quart d'heure après quart d'heure. "Je leur donne quelques bases, je leur donne confiance surtout! Ecoutez, on dirait une vraie chorale! Ils chantent juste", s'enthousiasme Geneviève, de plus en plus déchaînée "allez, on n'est pas à The Voice! Lâchez prise! Et mettez-y du cœur!"

Ils osent! et ils chantent juste - © C Legrand Carine Diseur est coordinatrice accueil à l'ONE, dans le Hainaut. "Nous sortons d'une campagne concernant le langage. le constat a été fait: on ne chante plus suffisamment de comptines, de ritournelles. Pourtant, c'est très important car cela stimule le langage. Cela donne du vocabulaire à l'enfant, c'est important au niveau de la prononciation. Il faut encourager des initiatives comme celles-ci!"

Geneviève Fraselle - © C Legrand 9 ateliers très variés La journée était organisée par plusieurs professeurs de l'IESPP de Tournai. "C'est une journée sur le thème de la bienveillance", explique Fabienne Noul, professeur de psychologie. "J'ai organisé ces formations avec ma collègue Claire Mathieu qui travaille surtout sur les lieux de stage". Au programme, une conférence sur la construction de la confiance en soi dès le plus jeune âge, et pas moins de 9 ateliers pratiques, "chaque fois menés par des personnes de terrain, venues bénévolement". Les élèves pouvaient s'initier à la réanimation pédiatrique, la langue des signes pour les bébés, la bienveillance en crèche, le code qualité dans les milieux d'accueil, l'intégration des enfants différents.

Un accueil différent d'autrefois? La vie en crèche, ou dans les écoles maternelles, a-t-elle beaucoup changé? "Non, il n'y a pas eu de révolution, tout récemment", répond Carine Diseur (ONE). "Le code qualité date de 2003". Pourtant, dans les établissements scolaires, chez les maîtres de stage que nous avons rencontrés, on avoue être un peu déstabilisé par les nouveaux "courants" qui émergent, les nouveaux modes d'apprentissage et de prise en charge des tous petits. "Cela demande beaucoup de remise en question, en effet!, admet Fabienne Noul. On parle beaucoup de pédagogie positive, de bienveillance, d'intelligences multiples...On dit qu'il ne faut plus punir, qu'il faut responsabiliser les enfants, leur montrer qu'ils ont des compétences etc! C'est très bien, mais nous devons préparer nos élèves. D'où l'idée d'organiser des journées pratiques comme celle-ci". "C'est rare que des établissements scolaires organisent une journée comme celle-ci, conclut Carine Diseur, et nous sommes preneurs, à l'ONE de plus de rapprochement entre le terrain et les écoles, pour que les jeunes soient mieux préparés lorsqu'ils arrivent dans un milieu d'accueil".