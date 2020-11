Changer sa chaudière à mazout, c’est rentable ?

Pour s’en rendre compte, nous avons contacté un chauffagiste pour connaitre les aspects à prendre en compte. D’abord, il faut savoir qu’on est aujourd’hui forcés, lorsqu’on installe une nouvelle chaudière, d’en prendre une qui soit à condensation . On doit pour se faire retuber une cheminée … Quand il ne faut pas carrément en créer une nouvelle ou l’élargir . Vous le voyez venir, en fonction de votre installation, la facture peut être plus ou moins salée et très difficilement rentable si le prix du mazout revient à s’envoler (ce qui est plus que probable).

Changer de combustible ?

Si aujourd’hui le prix du mazout est très avantageux, il ne le sera pas pour toujours. Changer d’énergie pour le chauffage et le diversifier peut être intéressant. Le chauffage électrique est toujours le plus cher par exemple, mais combiné à des panneaux solaires il peut devenir très intéressant pour votre portefeuille.

Le confinement a fait se bousculer les prix du gaz et du mazout, si bien que le bois de chauffage est aujourd’hui plus cher que ces deux autres moyens de chauffage. Mais on le sait, à moyen terme, les prix vont remonter. Cette accalmie pour notre portefeuille n’est que passagère et le gaz naturel (anciennement dit " gaz de ville ") est aujourd’hui plus intéressant… Et plus stable. Tout comme le bois de chauffage dont le coût se calcule sur 3 ans en décalage ; puisqu’il faut 3 ans de séchage entre le moment où le bois est coupé et où le bois peut brûler.