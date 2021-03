Changement d’heure : un autre rythme pour les boulangers

Avancer ou reculer les aiguilles… Chaque année, la question se pose. Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars, nous passons à l’heure d’été. Les montres avancent donc d’une heure… Des minutes en moins dans notre sommeil. Pour Philippe Mespreuve, boulanger, c’est un régime horaire qui nécessite des adaptations.

Une douce odeur de pains chauds et de viennoiseries envahit l’atelier de la boulangerie Mespreuve à Tournai. Depuis 4h ce matin, Philippe met la main à la pâte en compagnie de son beau-fils, Corentin.

À partir de cette nuit, il sait que son horloge biologique va être bouleversée.

"C’est problématique. C’est comme si je commençais non pas une heure avant mais deux à trois heures plus tôt. C’est très fatigant la première semaine. Le soir, on a du mal à s’endormir donc on va au lit plus tard et le matin, on ne sait pas se lever. On est assez déphasé mais après cela va mieux", explique le boulanger.