Changement d'heure: faut-il reculer ou avancer votre montre? Voici comment le retenir

C'est la traditionnelle question: une heure de plus ou une heure de moins? Ce week-end du 27/28 est le dernier d'octobre, c'est donc celui changement d’heure, et plus précisément celui du passage à l'heure d'hiver.

Une question qui ne devrait plus se poser à l'avenir, puisque la Commission européenne a demandé aux états de ne plus appliquer ce changement d'heure à partir de 2019.

Sauf que... la Belgique, comme d'autres états, hésite encore un peu. Et pourrait demander un délai pour cette application.

Alors, comment être sûr de ne pas vous tromper lors des prochains changements. Voici un petit truc tout simple et infaillible:

le passage à l'heure d'hiver a lieu en octob RE : on RE cule donc les montres d'une heure

a lieu en octob : on cule donc les montres d'une heure le passage à l'heure d'été a lieu le dernier week-end AVant AVril: on AVance donc les montres d'une heure.

Reste à espérer que ce changement sera bien supprimé comme le suggère l'Europe, car tous les spécialistes sont formels: le changement d'heure deux fois par an, perturbe le rythme biologique, en particulier chez les personnes sensibles et les enfants.