Changement d'heure ce week-end: notre dernier passage à l'heure d'hiver ?

C'est la traditionnelle question: une heure de plus ou une heure de moins? Ce week-end du 27/28 est le dernier d'octobre, c'est donc celui changement d’heure, et plus précisément celui du passage à l'heure d'hiver. A 3 heures du matin, il faudra reculer l'horloge d'une heure, et c'est donc une bonne nouvelle pour les fans de grasse matinée: on gagnera une heure de sommeil.

Mais pour ceux qui sont perturbés par ces changements d'heure, ils se féliciteront que ce passage à l'heure d'hiver sera peut-être... le tout dernier. Ou l'avant-dernier, du moins.

La Commission européenne a en effet proposé de mettre fin à ce système de basculement dès 2019.... tout en laissant le choix aux états de conserver l'heure d'hiver ou celle d'été. Ceux-ci doivent en principe se prononcer pour avril 2019.

"Les États membres qui souhaitent revenir de façon permanente à l'heure d'hiver auront la possibilité de procéder à un dernier changement d'heure saisonnier le dimanche 27 octobre 2019. À compter de cette date, les changements d'heure saisonniers ne seront plus possibles", a indiqué Violeta Bulc, commissaire chargée des transports.

Les pays du Benelux ont indiqué qu'ils souhaitaient lancer une consultation populaire à ce propos, et associer les pays proches (France, Allemagne, Italie) dans la démarche, afin d'harmoniser la décision.

Le passage à l'heure d'été a été créé pour réaliser des économies d'énergie, afin de ne pas "gâcher" les heures de luminosité perdues en été, lorsque le soleil se lève beaucoup plus tôt. Mais ces économies vont en s'amenuisant, avec les nouvelles technologies liées à l’éclairage, qui utilisent un très faible volume d’électricité. Et les détracteurs de ce changement d'heure pointent de nombreux inconvénients, notamment sur la santé.