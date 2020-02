Challenge "40 jours sans viande" : un tremplin pour devenir végétarien ?

Malheureusement, il n’existe pas un aliment végétal qui se substituerait à la perfection aux denrées animales. Lorsque l’on supprime ces produits de son alimentation, on diminue notre consommation de protéines de haute valeur biologique, de fer, de zinc mais aussi d’iode, de calcium et d’oméga-3 et aucun aliment autre que la viande ne les contient tous.

Si être végétarien ne s’improvise pas, être végétalien ou végan doit s’accompagner d’une réflexion méthodique afin d’éviter les carences. "Si on supprime la viande, les produits laitiers et tous ces nutriments, il faut bien les remplacer par autre chose."

La Pyramide Alimentaire 2020, développée par Food in Action et le département diététique de l’Institut Paul Lambin – Haute École Léonard de Vinci - © Food in action 2020

Compenser ces manques

"Il est possible d’équilibrer une alimentation végétarienne en jouant sur d’autres familles alimentaires". Par exemple, associer des légumineuses qui apportent des protéines (mais de moindre qualité par rapport à la viande) avec des céréales. Il existe aussi des alternatives telles que les substituts végétaux comme le tofu et le soja qui apportent des protéines de haute valeur biologique.

Pour ce qui est du fer et du zinc, on peut à nouveau se diriger vers les légumineuses mais aussi vers les fruits oléagineux tels que les noix, les amandes et les pistaches.

Sans viande, tous ces aliments nous permettent donc de retrouver un certain équilibre. Mais dans le cas où l’on se passe aussi de produits laitiers (qui amènent, en plus du calcium, 50% de nos besoins en iode) et d’œufs, cela devient problématique. "L’œuf, qui a longtemps été décrié, est un aliment extraordinaire. Il contient du fer, du zinc, des protéines de haute valeur biologique et de l’iode."

Mais celle qui pose les plus gros problèmes, c’est la vitamine B-12. C’est une vitamine qui disparaît complètement dans le régime végétalien. Une solution est alors de boire des laits végétaux enrichis en calcium et en vitamines B12 ou des compléments sous forme de gélules. Même chose pour les acides gras oméga-3 que l’on trouve habituellement dans le poisson.