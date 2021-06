Chaleur, sécheresse estivale et évènements extrêmes : le climat belge dans 30 ans si rien ne change

Une récente fuite des travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) est plutôt alarmiste. "La vie sur Terre telle que nous la connaissons sera inéluctablement transformée par le dérèglement climatique quand les enfants nés en 2021 auront 30 ans, voire plus tôt", précise l’Agence France Presse qui a eu vent d’un projet de rapport du Giec.

Jean-Pascal Van Ypersele, climatologue et professeur à l’UCLouvain, reste prudent face à ce document qui ne serait qu’un "vague brouillon loin d’être finalisé". Mais pour lui, c’est clair, les signaux d’alarme du Giec sont de plus en plus forts avec le temps, notamment parce que les gaz à effet de serre ne sont pas suffisamment réduits. Et si rien ne change… Notre climat, d’ici 30 ans, pourrait bien être de plus en plus perturbé.

Températures plus élevées

Ce qui est sûr, c’est que le climat en 2051 sera très probablement quelques dixièmes de degrés plus chaud qu’aujourd’hui, et ce, même si des mesures sont prises, parce que le système climatique prend du temps pour changer.

"Un climat plus chaud, précise Jean-Pascal Van Ypersele, ça veut dire aussi un climat où les extrêmes de températures sont plus fréquents, donc plus violents. On risque d’avoir des canicules plus fortes encore que celles de l’été dernier. On a trop peu dit que l’été dernier a tué en Belgique 1200 personnes".

Et c’est vrai qu’en août 2020, les températures dépassant les 30 °C pendant plusieurs jours d’affilée avaient fait plus de victimes que le Covid-19.

Xavier Fettweis, climatologue et chercheur qualifié FNRS à l’ULiège, a développé un modèle climatique qui s’appelle le MAR. Si rien ne bouge d’ici 2050, le scénario catastrophique projeté par ce modèle prévoit 10 jours de plus par an où la température dépasserait les 30 °C. "Les étés seraient donc beaucoup plus dangereux pour la population et la végétation", analyse-t-il.