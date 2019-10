Cette société néerlandaise embauche sans CV, ni entretien

Depuis plusieurs mois, à Tilburg, à une trentaine de kilomètres de la frontière belge, MamaLoes, une société néerlandaise de vente en ligne s’est mise à "l'embauche libre", c’est-à-dire sans CV, ni lettre de motivation ou encore d’entretien. Officiellement, l’idée est de donner une chance aux personnes qui ont d’habitude difficilement accès à un emploi. Dans une période de bas chômage, ce concept doit aussi permettre de lutter contre la forte pénurie de main-d’œuvre.

"Les gens remplissent leurs noms, leur numéro de téléphone et leur adresse courriel. Ils indiquent s’ils peuvent soulever 10 kilos, rester debout pendant quatre heures. Et c’est bon, ils sont embauchés", explique Loes de Volder la chef de cette entreprise de vente en ligne de produits pour bébés. En d’autres termes, il n’y a aucun processus d’embauche, les premiers arrivés sont les premiers servis.

Pierre, 50 ans, est magasinier dans l’entreprise depuis plusieurs mois. Il raconte enthousiaste : "Mon CV était très très ancien, je ne fais plus partie des plus jeunes. Les entreprises cherchent des jeunes. Et là, eh bien, tu n’es plus de la partie. Alors qu’ici, ton âge ne les intéresse pas. Si tu peux travailler et soulever 10 kilos, tu peux venir travailler."

Cette manière peu orthodoxe de sélectionner ses employés vient en fait des États-Unis, plus précisément de Greyston Bakery, un grand fabricant de brownies. L’entreprise souhaitait notamment donner une chance aux anciens détenus. Son slogan :

Nous n’embauchons pas des personnes pour cuire des brownies, nous faisons des brownies pour pouvoir embaucher des personnes

Selon le journal néerlandais l’Algemeen Dagblad, l’entreprise américaine veut s’implanter en Europe, en débutant par les Pays-Bas. Elle a choisi MamaLoes et ses 130 employés pour lui servir d’entreprise pilote. Aux Pays-Bas, avec un taux de chômage de seulement 3,4%, l’initiative permet également à l’entreprise de lutter contre la pénurie de main-d’œuvre.