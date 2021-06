CESS : voici l’épreuve d’histoire que vos adolescents ont dû affronter. Et vous qu’auriez-vous répondu ?

Dernier effort avant les vacances, les élèves de dernière secondaire entament ce mercredi les épreuves du CESS, le, avec l’épreuve d’histoire. Des examens maintenus, malgré une année chamboulée, et cela afin d'évaluer le niveau des élèves comme souhaité par la ministre de l'éducation Caroline Désir (PS)

Concrètement, les élèves se sont retrouvés face au questionnaire prévu pour l’épreuve... de l’an passé. Les plus attentifs auront en effet remarqué que la date inscrite sur la page de garde est le "Mercredi 17 juin", elle-même surplombée par un "CESS2020". Une façon comme une autre de "recycler" des milliers de questionnaires et éviter ainsi de les jeter, d'autant plus que la thématique elle, n'a pas pris une ride.