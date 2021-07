Ces Wallons inondés deux fois en quelques jours : "On en a sa claque", "blasés", ils n’osent pas tout nettoyer de peur des pluies de cet après-midi

Avoir sa maison sous eaux deux fois en à peine dix jours, c’est ce qui est arrivé à plusieurs Wallons en ce mois de juillet, et notamment aux habitants d’Yves-Gomezée dans le sud de la province de Namur.

Léon a 87 ans et pour lui, c’en est trop. "On en a sa claque comme on dit. Toujours se voir dans l’eau comme ça, c’est pas gai. Surtout à mon âge." Les larmes lui montent aux yeux. "À 87 ans, voir des choses pareilles…", témoigne-t-il dans un sanglot.

Samedi soir, l’octogénaire a une nouvelle fois été contraint de quitter son foyer pour la nuit. "La rivière a commencé à déborder. Et puis, nous avions prévu les planches et les sacs devant les portes mais y a rien à faire… l’eau s’infiltre de tous côtés. On s’est retrouvé avec 40 centimètres d’eau dans la maison."

Ce dimanche matin, sa cave déborde encore. Ses fils cherchent une pompe pour la vider de son eau.

Les meubles sur des blocs de béton

Chez Jeanine, à quelques maisons de là, les meubles sont sur des blocs de béton. Et ils le resteront quelques jours encore. De nouvelles pluies sont annoncées, moins importantes mais tout de même.

Elle aussi a été évacuée samedi soir. "C’est la première fois que j’ai été sur les jambes d’un policier qui m’a embarqué", raconte-t-elle dans un éclat de rire.

Il n’y a plus de prairies, plus de haies

Une autre habitante, elle, rigole beaucoup moins. Elle est totalement blasée. "On en a un peu marre. Deux fois sur une semaine." Et de remettre en cause les monocultures intensives qui jalonnent notre territoire. "Il n’y a plus de prairies, plus de haies. Après les dernières inondations, les terres accumulées là au-dessus n’ont pas été évacuées. Elles ont de nouveau tout dévalé."

Finalement, aucun de ces habitants n’osent nettoyer à fond car ils craignent que L’eau D’Yves, le cours d’eau qui traverse le village, ne déborde à nouveau ce dimanche.