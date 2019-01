Ces quatre dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées

Au fil des ans, l'information en devient presque un marronnier, à la manière de la rentrée scolaire ou des soldes... Quatre ans que les records de température se succèdent, à tel point que ces années ont été les plus chaudes jamais enregistrées : ce sont les résultats des données publiées par le Copernicus Climate Change Service, le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne. Et, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, les données atmosphériques confirment une augmentation des émissions de CO2.

Moyennes courantes sur 60 mois de la température globale de l'air à une hauteur de deux mètres (axe de gauche) et changement estimé depuis la période préindustrielle (axe de droite) basés sur différents ensembles de données : ERA-Interim (Copernicus Climate Change Service, CEPMMT) ; GISTEMP (NASA) ; HadCRUT4 (Met Office Hadley Centre), NOAAGlobalTemp (NOAA) et JRA-55 (JMA). - © Tous droits réservés

Ainsi, la température moyenne des 5 dernières années était de 1,1°C supérieure à la moyenne préindustrielle (telle que définie par le GIEC). En 2018, la température moyenne mondiale de l'air en surface était de 14,7 °C, soit 0,2 °C de moins qu'en 2016, qui a été l'année la plus chaude jamais enregistrée.

Plus chaud et plus sec

En dehors d'un mois de février et mars relativement froids, l'Europe a connu des températures supérieures à la moyenne pendant tous les mois de l'année. A partir de la fin du printemps et jusqu'à la fin de l'automne, et même en hivers dans certains endroits, l'Europe du Nord et l'Europe centrale ont connu des conditions météorologiques constamment plus chaudes et plus sèches que la moyenne.

Concernant le CO2, l'analyse des données satellitaires indique que les concentrations de dioxyde de carbone ont continué à augmenter ces dernières années, y compris en 2018. Contrairement à d'autres bases de données, les concentrations sont mesurées à partir de données satellitaires, sur l'ensemble de la colonne d'air d'endroits donnés. Ces chiffres peuvent dont différer de ceux basés sur des observations de surface, et qui montraient une diminution des émissions en 2016-2017.

La situation n'est en tout cas pas prête à s'améliorer : l’essor des températures semble inévitable, alors que les citoyens battent le pavé pour demander un réveil des consciences politiques. Quant à 2019, certains prédisent qu'elle deviendra l'année la plus chaude de l'Histoire des mesures, à cause d'El Niño, un phénomène climatique qui entraîne la hausse de la température de l'eau du Pacifique, au niveau du Pérou. La dernière année où El Niño avait soufflé, c'était en 2016, année la plus chaude jamais enregistrée.