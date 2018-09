Ces oeuvres de l'architecte Victor Horta détruites ou abîmées

“Dans les années 50-60, Horta ne valait plus rien", ajoute-t-elle. A l'époque, "l’hôtel Solvay a par exemple été vendu au prix du terrain parce qu'on considérait qu’un bâtiment Horta acheté allait automatiquement être démoli. Heureusement, il a été sauvé et aujourd'hui, il est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco." Un bâtiment tel que celui là, précise-t-elle, "vaut désormais une fortune."

“A un moment, Horta a eu beaucoup d’imitateurs et son style était considéré comme démodé. On appelait cela le style nouilles à cause de l'utilisation de fer", explique Michèle Goslar, auteure du livre 'L'art nouveau, Victor Horta 1861 - 1947'.

Aujourd'hui, un immeuble d'habitations trône à la place de l'hôtel Aubecq. Mais l'oeuvre de Horta n'a pas totalement disparu. 650 pierres de la façade ont été sauvées de justesse en 1950 et leur avenir n'a depuis, cessé d'être questionné. Cette année, la Région bruxelloise a décidé d'en faire quelque chose et son futur semble se dessiner au musée Kanal.

Il s'agissait donc d'une maison privée, faite de pierres taillées dans les moindres détails et bénéficiant de larges puits de lumières et d'une immense verrière. "L’hôtel Aubecq était très important pour Horta", explique Michèle Goslar, "il était construit sur mesure pour Octave Aubecq. Mais quand son fils en a hérité, il a immédiatement décidé de le démolir."

En 1965, l'annonce de la démolition a provoqué une levée de boucliers. "Il y a eu une contestation de centaines d'architectes du monde entier", explique Michèle Goslar, "mais la Ville n'en a pas tenu compte". Le gigantesque bâtiment a donc été détruit et "pierres et ferronneries ont été volées. Presque tout a disparu".

Toutes les oeuvres de Horta n'ont pas été démolies ou abîmées volontairement. "Le magasin l'innovation, rue Neuve, a été rasé suite à un incendie (en 1967)", explique Michèle Goslar. "Mais déjà à l'époque, ajoute-t-elle, on ne voyait plus vraiment le style Horta sur la façade. On a redécouvert la structure en fer originelle à cause des flammes."

