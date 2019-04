Ces groupes Rock'N'Roll composés de papys infatigables

Les fans des Stones sont bouleversés, Mick Jagger ne pourra pas assumer la tournée "No Filter" avec son légendaire groupe de rock The Rolling Stones. La tournée est repoussée, problèmes de cœur obligent. A 75 ans, le chanteur promet pourtant "revenir au plus vite". Petit retour sur ces papys du rock qui continuent de faire trembler des stades malgré leur âge.

56 années de tournée

Tout roulait pourtant pour le groupe britannique qui ne montrait quasi aucun signe de faiblesse. Bon, à part pour la chute d’un arbre du guitariste Keith Richards en 2006. Ou quand une étagère l’a légèrement écrasé dans sa maison en 1998. Pas de chance pour lui. En revanche, pour Mick Jagger, c’est vraiment une première. Malgré l’image de "bad boys" que dégage le groupe (surtout comparé aux très mignons Beatles) et les nombreux abus de substances illicites, de cigarettes et d’alcool, le chanteur a réussi à se défaire de tout ça. Aujourd’hui, il vit un mode de vie probablement plus sain que vous et moi: 4 km de course par jour, kickboxing et vélo accompagné d’un régime strict.

D’autres groupes n’ont pas été aussi chanceux

Alors que les Stones tournent toujours avec la plupart de leurs membres originaux, d’autres n’ont pas eu cette chance. Le légendaire groupe The Who tourne depuis 54 ans. Toutefois, des membres originaux, il ne reste que Roger Daltrey et Pete Townshend, autrement dit, le chanteur et le guitariste. Ce duo de choc a d’ailleurs souvent été rebaptisé "The Two". Habile.

Leur secret ? Roger ne pouvait pas prendre de drogue car cela aurait détruit sa voix. Il était aussi devenu le papa du groupe : "J’étais avec trois alcooliques. Pete était alcoolique, John était alcoolique, il prenait tous du speed et tout type de drogue imaginable. En gros, je devais les pousser partout. Je ne sais pas pourquoi, mais c’était mon rôle", explique le chanteur au média britannique Mirror.

"I Don't Wanna Miss A Thing", même pas un rail

Mention spéciale pour Aerosmith qui tourne depuis près de 42 ans avec tous les membres originaux. Difficile de dire comment c’est possible vu le nombre d'histoires infusées de drogues, d'alcool et de sexe.