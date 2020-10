Ces Bruxellois qui vont en périphérie pour faire du sport: bientôt terminé?

Si vous vivez à Bruxelles, vos habitudes sont à nouveau bousculées. La Région bruxelloise a en effet décidé d’imposer des règles plus strictes pour limiter la propagation du Covid 19. Elles entrent en vigueur de ce lundi. La première, c’est l’obligation de porter le masque sur l’espace public, partout et tout le temps.

Il faut être responsable

Ce matin dans les rues de Bruxelles, la mesure semblait plutôt bien acceptée par les citoyens que nous avons croisés : " C’est nécessaire de ressortir le masque vu le nombre de contaminations. " " Je mettais déjà tout le temps le masque, on a pris l’habitude, on fait avec. " " Je trouve cela très bien, il faut se prémunir et être responsable. "

Tous reconnaissent l’utilité du masque mais certains estiment que cela dépend des circonstances : " J’ai ressorti le masque, apparemment il le faut, mais bon quand il n’y a personne en rue, cela n’a pas vraiment de sens mais c’est peut-être plus clair comme consigne. "

J’ai changé mes habitudes pour pouvoir continuer le sport

Bruxelles a également décidé de fermer tous les lieux culturels comme les cinémas, théâtres et musées, même chose pour les salles et clubs de sports. Pour l’instant, ce n’est pas le cas en Flandre.

Des Bruxellois se rendent alors en périphérie bruxelloise pour pratiquer leur sport. Ce matin, devant le Basic-Fit de Wezembeek-Oppem, il y en avait quelques-uns : " D’habitude je vais à Bruxelles pour m’entraîner mais j’ai été obligé de changer mes habitudes. On n’a pas le choix si on veut continuer à faire notre sport et se défouler. Mentalement et physiquement, on en a besoin. "