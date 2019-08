Ces Belges qui font nos destinations de vacances : des Food Trucks de gaufres (New York)

Thomas de Geest est un flamand qui a fait ses études en Wallonie, il a 37 ans quand il se lance dans la grande aventure de sa vie. Nous sommes en 2007, à l’époque Thomas est consultant chez IBM et rêve de changement et de croquer "la grande pomme" New York City.

Il quitte tout, équipe un camion, et se lance comme vendeur ambulant dans son food truck à l’assaut des rues de Manhattan, Brooklyn ou du Queens. Il fera des gaufres de Liège et des gaufres de Bruxelles agrémentées de diverses préparations pour enrichir celle-ci.

Le nom anglo-flamand de son entreprise est ainsi trouvé Wafels (gaufres) and Dinges (des choses en plus).

Le succès sera rapide, la réputation des gaufres de Wafels And Dinges se construit par un très bon bouche-à-oreille. En 2009, le festival des food trucks qui récompense les meilleurs "The Vendy Awards" qualifie les gaufres de Thomas de "best in town" (meilleure en ville).

Les camionnettes sont jaunes (Thomas est un grand fan de cyclisme) et portent des noms typiquement belges (Bierbeek, Goesting, Kotmadam ou Vedette).

Depuis l’entreprise a bien grandi et les camions on fait des petits… On trouve aussi des kiosques et même deux restaurants ou l’on peut déguster les gaufres de Thomas.