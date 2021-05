Certains restaurateurs ouvriront-ils leur terrasse ce 1er mai malgré l’interdiction ? À Middelkerke, le bourgmestre leur en donne les moyens

L’insurrection des terrasses aura-t-elle lieu ce 1er mai ? Le collectif Wallonie Horeca l’avait suggéré, avant d’y renoncer. Des actions symboliques sont, ceci dit, toujours possibles alors que le politique demande d’attendre encore une semaine. Elles pourront ouvrir le 8 mai.

À la mer, c’est un bourgmestre qui fait un pied de nez aux autorités. Sur la digue de Middelkerke, 200 tables et 800 chaises sont installées. Comment la commune compte-t-elle contourner les règles ? Eh bien, c’est un petit tour de passe-passe signé par le bourgmestre Jean-Marie De Decker. Il avait déjà fait la même chose durant les vacances de Pâques, et il récidive pour ce week-end du 1er mai.

Assimilable à un banc public

"La commune a décidé de faire passer notre terrasse en domaine public, explique Jochen Van Parijs, un restaurateur de Middelkerke. Cela signifie que tout le monde peut utiliser la terrasse. Les clients qui prennent un plat à emporter dans une boulangerie, une boucherie ou chez nous peuvent y manger."

L’astuce, c’est de temporairement retirer le permis terrasse délivré à tous les bars, cafés et restaurants sur la digue, et d’en faire des biens publics temporaires. Comme dans un parc ou un square communal, finalement. Attention, il y a des règles quand même : les établissements ne sont pas autorisés à servir eux-mêmes les clients sur les tables.

Des stewards pour garder les distances

Pour le reste, Jean-Marie Dedecker, le bourgmestre de Middelkerke, assure qu’il ne sera pas question d’anarchie. Tout est mis en place pour respecter au maximum les règles sanitaires.

"Nos bénévoles sont prêts, dit Jean-Marie De Decker, ils surveilleront si la distance est bien respectée entre les personnes, entre les tables". Et d’ajouter : "C’est du personnel communal qui se chargera de la désinfection des tables aussi souvent que possible." La décision ravit tout le monde, de l’HoReCa aux badauds. Mais elle devra passer l’épreuve de la météo : il fera maximum 9 degrés aujourd’hui avec du soleil à Middelkerke. Et demain, il pleut toute la journée !