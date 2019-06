Certains policiers cumulent deux boulots pour boucler les fins de mois

Depuis le 31 août dernier, les policiers peuvent cumuler plusieurs jobs. Si cela permet à certains policiers d’exercer leur passion en supplément de leur fonction, cette décision aide surtout certains policiers qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts financièrement.

Un salaire jugé insuffisant

Selon Pascal Douillez, secrétaire régional CGSP police, le salaire actuel des policiers est insuffisant compte tenu de la responsabilité qui leur incombe. " Depuis 2001, il n’y a plus jamais eu de valorisation barémique contrairement aux autres métiers de la fonction publique. L’indexation a été supprimée avec le gouvernement précédent. A responsabilité égale, dans le secteur public et même le secteur privé, le policier touche entre 20 et 30% de moins sur son salaire brut."

Ce qui explique la nécessité pour certains de cumuler plusieurs fonctions. Le secrétaire régional se félicite de cette possibilité offerte depuis peu aux policiers, mais pour lui, cela ne résout pas le problème de fond : " Aujourd’hui, cette mesure n’est qu’un retour à la juste équité entre fonctionnaires publiques. C’est juste pour clarifier une situation existante. Mais notre but, c’est de valoriser les barèmes, c’est la revalorisation du salaire qu’ils méritent et qui n’a pas évolué depuis 2001".

Certains métiers sont néanmoins interdits

Evidemment, le rôle de policier ne peut pas être cumulé avec n’importe quelle casquette. Il faut que cette activité ne porte pas atteinte à la fonction de policier, et qu’elle soit validée par la hiérarchie. Certains métiers sont même interdits. " Tout est traité au cas par cas pour éviter les conflits d’intérêts ou incompatibilité avec la fonction. Les grosses incompatibilités sont évidemment les métiers liés à la sécurité (agent de gardiennage, etc.) ", explique Pascal Douillez.