Certaines tâches de la Défense ne seront plus assurées par des militaires mais par le privé

Ce ne sont plus des militaires qui sont chargés de la sécurité de la caserne de Heverlee depuis le début du mois. Ce jeudi matin, le ministre de la défense confie officiellement la garde du quartier militaire à une société de gardiennage privée. Il s'agit d'un projet pilote d'externalisation de certains métiers au sein de la Défense. Les taches qui ne font pas directement partie du métier de militaire vont peu à peu être transmises à des sociétés privées, ce qui suscite certaines craintes chez les syndicats.

Le gardiennage à Heverlee, les cuisines à l'école royale militaire, l'entretien des bâtiments à Elzenborn : la défense teste en ce moment l'externalisation de plusieurs fonctions jusqu'ici remplies par des militaires. L'objectif est de permettre au militaire de se concentrer sur des tâches opérationnelles, plus proches de son métier de base.

Mais à la CGSP Défense, on rappelle que les carrières militaires sont parfois longues. "Au bout d'un certain âge, les gens deviennent quand même vieux et plus ou moins inaptes, constate Patrick Cansse de la CGSP défense. C'était donc des fonctions où l'on pouvait encore caser des gens dans un métier plus ou moins militaire. Il y a un cercle vicieux qui se met en route, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire".

Les syndicats sont d'autant plus sceptiques que cette privatisation est lancée alors que le départ des militaires à la pension va être progressivement retardé. "Les jeunes de maintenant vont un jour devenir aussi vieux, et pour eux, il n'y aura plus de métiers, prévient Boris Morenville de la SLFP défense. Ici avec le débat pensions, on va tendre vers la prochaine limite d'âge de 67 ans en 2030, c'est clairement pas possible d'être avec 40 kilos sur le dos dans la rue".

Dans sa vision stratégique, à l'horizon 2030, le ministre de la défense prévoit de confier des prestataires extérieurs, 5000 équivalents temps plein occupés aujourd'hui par des militaires.