Certaines personnes ont-elles reçu un placebo au lieu du vaccin ?

Via la plateforme de lutte contre la désinformation Faky , un internaute nous interroge également sur une rumeur qui viendrait d’un médecin et qui voudrait que "durant la campagne de vaccination anti-covid, certains avaient reçu un placebo à la place du vaccin, soi-disant pour évaluer les effets secondaires du vaccin."

►►► Cet article n’est pas un article comme les autres, il fait partie du projet de fact-checking "Faky". Pour en savoir plus sur Faky et le travail de fact-checking à la RTBF, cliquez ici .

Une de ces idées trouve racine dans le fait que les vaccins comme ceux développés par Pfizer/BioNTech ou Moderna sont encore en "phase trois" de leur développement. Il est vrai que les essais de phase trois prendront fin le 2 mai 2023 pour celui de Pfizer et le 27 octobre 2022.

Cette incompréhension rejoint la conception selon laquelle les personnes vaccinées seraient donc des "cobayes", soumis à un produit encore en pleine expérimentation. Comme Faky l’expliquait dans un précédent article, une telle affirmation est trompeuse. Dans le contexte exceptionnel qui a été celui de la production des vaccins contre le Covid-19, le fait que les essais phase 3 ne soient pas terminés n’est en rien un signe que les produits administrés ne sont pas fiables.

Comme le rappelait le professeur en immunologie de l’ULB, Eric Muraille : "Les vaccins contre le Covid-19 utilisés en Europe ont passé avec succès les études cliniques de phase 1, 2 et sont à plus d’une année de phase 3. Or, statistiquement, la très grande majorité des effets secondaires résultant de l’administration d’un vaccin sont observés durant les six premiers mois".

Il convient ici de faire la distinction entre les essais cliniques et les campagnes de vaccination. Les essais cliniques de phase trois sont réalisés sur un groupe défini de personnes volontaires, et ont notamment pour objectif de déterminer son efficacité par rapport à un placebo.

"Au sein des groupes, 50% des gens reçoivent le vaccin, et 50% reçoivent un placebo. Les personnes chargées de mesurer, d’enregistrer et d’évaluer les changements chez les participants à la recherche ne savent pas lesquels des participants ont reçu un traitement et lesquels ont reçu un placebo. La sélection étant faite par tirage au sort, ce qu’on appelle une étude randomisée", explique Jean-Michel Dogné, directeur du département de pharmacie de l’UNamur et est expert au comité mondial de sécurité vaccinale de l’OMS, à l’AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé) et à l’Agence européenne du médicament (EMA).

L’utilisation de placebos est donc restreinte à ces groupes tests, les campagnes de vaccination pour la population ne sont pas concernées. "Il faut bien comprendre que les gens qui participent aux études ne reçoivent pas un placebo à leur insu, mais sont parfaitement au courant des conditions de l’étude et signent un formulaire de consentement éclairé. De plus il serait impossible de réaliser un suivi similaire à ce qui est réalisé dans les phases d’étude, pour l’intégralité de la population qui aurait reçu un vaccin,", rappelle Jean-Michel Dogné.