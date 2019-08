Céréales : des moissons abondantes mais des prix catastrophiques

Les moissons, c’est terminé ! Pour le plus grand plaisir des agriculteurs qui ont attendu ce moment avec anxiété toute l’année. Et cette fois, après plusieurs récoltes décevantes, la moisson 2018 s’avère excellente. Ce que confirme Marianne Streel, céréalière à Rhisnes et présidente de la Fédération wallonne de l’Agriculture : "cela dépend des régions mais on peut considérer que la moisson a été excellente tant en quantité qu’en qualité avec des rendements supérieurs de 10 à 15% par rapport aux dernières années."

Mais il faut nuancer ce constat selon Marianne Streel. Les rendements ne sont pas les mêmes entre la Famenne qui souffre d’une sécheresse chronique et le Condroz ou la Hesbaye qui, avec leurs terres limoneuses, donnent de plus grosses récoltes. Mais la présidente ne boude pas son plaisir.

"Au niveau des froments et des escourgeons, ça s’est très bien passé. Et nous avons une quantité de paille historique ! De quoi regarnir les réserves de fourrage pour l’hiver. Des réserves largement entamées en 3 ans de sécheresse. Cependant pour le colza, c’est nettement moins bon. La météo pourtant capricieuse n’a pas pénalisé les céréales comme elle a nui aux cultures de légumes de plein champ. On peut donc parler d’une très bonne année."

Des prix très bas

Il y a pourtant de gros nuages dans le ciel des agriculteurs. Les prix n’ont jamais été aussi bas explique Jean Pierre Van Puymbrouck, agriculteur à Tourines-Saint-Lambert où il cultive 200 hectares de céréales. "Du temps de mes parents, dans les années 80, le prix de la tonne de blé à l’hectare pouvait atteindre 250 euros. Aujourd’hui, alors que le coût des intrants a fortement augmenté ainsi que les salaires on gagne beaucoup moins. On en est à 140 euros la tonne. Avec ça, je ne fais aucun bénéfice. Et je ne suis pas le seul dans le cas !"

"Si je continue la céréale, c’est d’abord pour permettre à la terre de se reposer pour ensuite accueillir des cultures à rotation comme la betterave ou le maïs. Mais certainement pas pour gagner de l’argent !", soupire-t-il.

Un constat amer partagé par Marianne Streel : "les prix des céréales sont fixés sur le marché mondial et dépendant de l’offre et de la demande. Si les gros producteurs comme l’Ukraine ou la Russie font de bonnes moissons, la quantité qui arrivera sur le marché va automatiquement faire baisser les prix. Celui qui doit vendre absolument maintenant va vendre à perte !"