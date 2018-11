Centenaire 14-18: trois soldats inhumés au cimetière Tyne Cot de Zonnebeke

Trois soldats de la Grande Guerre, deux Australiens et un Britannique, ont été inhumés ce mardi au cimetière de Tyne Cot à Zonnebeke lors d'une cérémonie en présence entre autres du ministre australien des Anciens combattants Darren Chester.

Ces soldats ont été retrouvés en 2016 lors de travaux routiers à Zonnebeke. Malgré des recherches poussées, ils n'ont pas pu être identifiés au-delà de leur nationalité. Les enquêteurs ont toutefois pu établir que le soldat britannique faisait partie du régiment des Lancashire Fusiliers. Il seraient tous les trois décédés en 1917.

A 14 heures précises, les corbillards sont entrés dans le cimetière Tyne Cot, le plus grand du Commonwealth dans les Flandres.

Une cérémonie funéraire traditionnelle s'en est suivie avec lectures historiques, prières, hymnes nationaux et un message d'adieu. Trois salves de tirs au canon ont conclu les funérailles.

Un autre soldat britannique sera inhumé jeudi prochain. Son identité n'a pas non plus pu être déterminée. Il reposera au Buttes New British Cemetery de Zonnebeke.

