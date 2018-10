Cent ans après la grippe espagnole, le monde n'est pas à l'abri d'une pandémie

Le monde est aujourd'hui mieux armé face à une pandémie du type de la fameuse "grippe espagnole" qui avait décimé 50 millions de personnes en 1918, mais d'autres défis sont posés, comme le changement climatique ou le vieillissement de la population.

Une étude publiée dans la revue Frontiers in Cellular and Infection Microbiology tente de tirer les leçons de la terrible pandémie qui avait frappé à l'époque un tiers de la population mondiale.

"Le changement climatique va affecter les réservoirs de virus"

Une pandémie de cette ampleur pourrait coûter la vie aujourd'hui à 147 millions de personnes, estiment les chercheurs, qui soulignent toutefois qu'il est impossible de prévoir quand elle frapperait.

Certes, la recherche a fait d'immenses progrès en cent ans dans la connaissance des virus, avec trois pandémies majeures depuis 2018, en 1957, 1968 et 2009. Une souche, une fois repérée, est immédiatement analysée pour mettre en place une stratégie de vaccination.

Mais la lutte passe par une surveillance sans relâche dans le monde entier, soulignent les chercheurs, d'autant que "le changement climatique va affecter les réservoirs de virus et les schémas de migration des oiseaux, étendant la maladie à de nouvelles zones et à des espèces d'oiseaux plus nombreuses", souligne Carolien van de Sandt, professeur à l'Institut Doherty de l'Université de Melbourne.

En 2018, malnutrition et tuberculose rendaient d'autant plus fragile la population. Mais le monde d'aujourd'hui n'est pas à l'abri de la malnutrition, du fait du changement climatique qui pourrait diminuer les récoltes, tandis que la résistance des bactéries aux antibiotiques multiplie les risques d'infections, relèvent les chercheurs.

En 1918, la grippe espagnole avait particulièrement frappé les plus jeunes, qui sont pourtant normalement les plus solides. Les chercheurs pensent que les personnes âgées de l'époque avaient été en contact avec d'autres virus voisins, ce qui avait renforcé leur immunité.

Aujourd'hui, le vieillissement de la population mondiale pose un nouveau défi: on sait que les épidémies grippales saisonnières font davantage de morts parmi les personnes âgées.

L'obésité, le diabète pourraient également peser sur la mortalité en cas de pandémie grippale.

Face à une nouvelle pandémie, les conseils sanitaires de 1918 sont toujours valables: se laver les mains et éviter les rassemblements humains aideront, comme il y a cent ans, à enrayer l'épidémie.