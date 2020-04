Céline Tellier (Ecolo) à propos de l'ouverture des Recyparcs : "Nous cherchons les meilleures solutions possibles"

Malade, elle a été confinée dès le début de la crise sanitaire, devant assumer ses fonctions de ministre wallonne à distance. Céline Tellier témoignera de cette expérience, de la solitude, des questions que pose ce contexte inédit aux représentants politiques.

"On a dû se réorganiser très rapidement au niveau du gouvernement et développer la téléconférence qui a ensuite été généralisée à l’ensemble du gouvernement suite au confinement. On continue à travailler quand on est ministre même si on est malade. J’ai pu expérimenter ce que vivent beaucoup de Belges aujourd’hui", raconte la ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal.

La question du nombre de tests réalisés quotidiennement en Belgique revient tous les jours. Comparé à la Corée du Sud ou à l’Allemagne, notre pays réalise un nombre de tests largement inférieur. De 2000 environ la semaine dernière, ce 31 mars, un peu plus de 4000 tests ont été réalisés. Et dans un communiqué, le ministre responsable, Philippe De Backer (Open VLD) annonce 10.000 "d’ici à la fin de la semaine".

Pour la ministre "il faut aller vers des tests massifs pour les gens qui ont les symptômes. En Wallonie nous avons développé 6000 tests pour les maisons de repos. Ce n’est qu’une première étape. C’est encore insuffisant, il faudra développer cela encore".

Réouverture des parcs à conteneurs en Wallonie

Les recyparcs de toute la Wallonie sont fermés depuis le mercredi 18 mars. Cette décision de la Ministre wallonne en charge de l’Environnement, Céline Tellier (Ecolo), faisait suite aux nouvelles directives du Conseil National de Sécurité prises mardi 17 mars par le gouvernement fédéral.

Les syndicats du secteur s’opposent à toute réouverture des Recyparcs Wallons annoncée par la ministre, avant le prochain point Fédéral du 19 avril.

Céline Tellier tempère : "Nous sommes en discussion, en pleine concertation actuellement avec les syndicats. Nous avions fermé les parcs il y a une quinzaine de jours, mais il faut comprendre que cela fait reposer des contraintes sur le terrain, pour des gens qui par exemple vivent en appartement, ou des zones ou les collectes de papier carton et PMC ne se poursuive pas, on constate aussi plus de déchets sauvages sur le terrain. On doit trouver des solutions, avec l’ensemble des intercommunales et nous sommes en train de les chercher. Il faut la sécurité pour le personnel, mais aussi pour le citoyen. Nous essayons d’avoir des lignes claires pour l’ensemble de la Wallonie, mais vous le savez se sont les intercommunales qui gèrent les différents recyparcs de Wallonie".



Comment lutter contre l’appauvrissement de la population ?

Dans ces compétences la ministre annonce : "J’ai mis une série de propositions sur la table en discussion actuellement, comme permettre aux personnes précarisées d’accéder plus facilement au fond social de l’eau et pour les personnes en chômage temporaire actuellement de pouvoir avoir une baisse de leur facture d’eau. L’idée c’est d’avoir une réduction sur facture de l’eau. Nous devons voir avec les partenaires du gouvernement comment on finance cette mesure".

Son collègue, Philippe Henry, a déjà pris en mesure forte en matière d’énergie "avec le retrait des compteurs à budget pour une partie de la population précarisée et pour ma part j’ai fait la même chose avec les limiteurs d’eau, pour que les gens qui consomment plus d’eau, car chez elle, ne soient pas pénalisées", explique Céline Tellier.

Allons-nous devoir mettre de côté les ambitions climatiques et environnementales ?

La crise du coronavirus permettra-t-elle réellement une remise en question ou au contraire un repli des dirigeants politiques ? La prochaine conférence des Nations Unies pour le climat, la COP26, vient d’être reportée à cause du Coronavirus.

"Le risque c’est de se relancer dans une reprise économique sans vision d’avenir. Or qu’est-ce que cette crise nous apprend, elle nous apprend deux choses fondamentales, d’une part c’est que nos services publics pourtant essentiels sont soumis à rude épreuve. La crise nous rappelle que l’on doit prendre soin de soi et des autres et ces services publics sont essentiels de ces services que la société doit nous rendre. Cette crise montre aussi la vulnérabilité de notre système notamment industriel, très très dépendant de l’étranger. Que devons nous mettre en place pour relocaliser une partie de la production industrielle ou alimentaire par exemple, pour être moins dépendant de l’étranger".

"Nous avons réservé 100 millions d’euros dès 2020 pour travailler à cette relocalisation de l’économie, c’est un élément essentiel pour lutter à la fois contre les changements climatiques et contre l’érosion de la biodiversité. Ces deux menaces-là sont beaucoup plus structurelles et doivent continuer à être combattue. Nous en ferons une priorité" explique la ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal en Wallonie.

Le plan de transition Wallon qui doit "rénover le Plan Marshall" reste d’actualité pour 2021, même si pour 2020 "nous avons dû adapter la stratégie, en fonction de la crise, pour répondre aux besoins de la population face à cette crise" admet la ministre qui conclu "mais l’ambition climatique et d’amélioration de la biodiversité restent des priorités du gouvernement".