Céline Scheen: "Les artistes belges ont une très belle identitée, dommage s'ils perdent le souffle pour créer".

La cantatrice liégeoise avait fait briller la Belgique, en janvier dernier, lors de sa nomination pour les Grammy Awards , dans la catégorie meilleur album classique vocal. Depuis, le contexte a bien changé. "Ca a été assez affreux. Les concerts devaient commencer au moment du confinement. J'avais une énorme tournée dans toutes les grandes salles [...] Les premières semaines, j'ai surfé sur des sites pour trouver un autre job", confie la chanteuse précisant qu'elle ne dispose plus du statut d'artiste depuis septembre dernier.

C'est un secteur qui représente quelques 250 000 personnes en Belgique qui s'est brusquement arrêté. La plupart n'ont plus touché de revenu depuis plus de mois, et les perspectives pour l'été sont encore très bouchées, malgré les aides annoncées. Preuve de cette galère, certains pour pouvoir manger s'en remettent à des distributions gratuites de colis alimentaires.

Ne pas perdre le souffle pour créer

"Ca me touche beaucoup", réagit Céline Scheen qui explique que l'étiquette de profiteur souvent collée aux artistes qui touchent le chomâge n'a pas lieu d'être: "C'est important de soutenir les artistes dans ce qu'ils sont, car il n'y en a pas deux pareils. C'est pour ça que ce sont des artistes, ils essaient d'être uniques". "La Belgique est un pays riche de gens extraodinaires, les Belges ont plein d'idées et sont très créatifs, avec un belle identitée. C'est très dommage si on perd ça, le souffle pour créer".

Concerts virtuels? Pas pour le spectacle vivant