Eau aromatisée: ceci n'est pas de l'eau

Les eaux aromatisées envahissent les supermarchés. On en trouve à la coco, à la menthe ou encore à la framboise. Pourtant, contrairement à ce que le packaging laisse à penser, toutes ces eaux ne sont pas… Et bien de l’eau. Nombre d’entre elles contiennent "édulcorants, sucres et additifs", souligne Test-Achats. Et cerise dans la bouteille, ces "fausses" eaux aromatisées bénéficient d’un flou juridique leur permettant de surfer sur la vague de l’eau aromatique.

Distinctes de l’eau "classique", ces boissons aromatisées, sont considérées comme des "limonades", souligne Florence Tassigno, médecin-nutritionniste. Or, rien n’oblige une mention claire. C’est là que se trouve le flou juridique, précise Test-Achats. "Souvent, l’avant de l’emballage ne le mentionne pas et vous ne trouverez cette dénomination, qui autorise arômes, colorants, conservateurs, édulcorants, sucre etc. qu’à proximité de la liste des ingrédients. Dans d’autres cas, vous ne lirez même qu’une dénomination insuffisante comme "boisson à base d’eau minérale ou d’eau de source".

Précisons d’emblée que cela ne concerne pas toutes les eaux aromatisées.

Arômes naturels ou pas ?

"Il y a des eaux qui contiennent des arômes naturels, là c’est impeccable. Par contre, il y en quelques unes qui contiennent des édulcorants et là c’est assez déconseillé pour la santé. Et si cela contient du sucre, ça n’a plus grand chose à voir avec une eau minérale. Donc ça ne peut en tout cas certainement pas substituer à de l’eau minérale chez les adultes. Et même chez les enfants, en tout cas avant 12 ans, il faudrait essayer de leur donner davantage le goût de l’eau minérale classique plutôt que celle de l’eau aromatisée ", analyse la médecin-nutritionniste.

En réalité, selon Test-Achats, sur 26 eaux aromatisées, "la moitié devrait être qualifiée de limonade".

C’est d’autant plus important que le marché de l’eau aromatisée est en plein essor. En Belgique on parle d’une progression entre 30 et 40%, explique Christophe Sansy, rédacteur en chef du magazine Gondola. Paradoxalement, "c’est la peur du sucre qui conduit à l’expansion du marché", précise le rédacteur en chef.

Toujours favoriser l’eau minérale "classique"

Si elles ne sont pas à bannir, les eaux aromatisées ne doivent pas devenir le réflexe lorsque l’on souhaite boire de l’eau, notamment quand celles-ci sont composées d'édulcorants. "Pas question de compter uniquement sur ces boissons pour vous hydrater vous ou vos enfants, qui doivent apprendre à aimer la saveur de l’eau avant tout", avertit Test-Achats. Les goûts ajoutés dans ces eaux aromatisées "entretiennent en permanence le goût sucré et sont déconseillés pour les enfants".

Éclairer le consommateur

Dans certains cas, précise Julie Frère, chez Test-Achats, les eaux ont l’obligation légale de mentionner qu’il s’agit non pas d’une eau mais d’une limonade. Or ce n’est pas le cas pour toutes les enseignes qui pullulent dans nos supermarchés.

Plusieurs plaintes ont été déposées par l’association de protection des consommateurs. Notamment contre la marque Evian qui commercialise un produit aromatisé, à grand renfort de packaging, présentant sa boisson comme une "eau" venue des Alpes. Or, "cette boisson contient du sucre ajouté", détaille Julie Frère. Ceci n’est pas donc pas une eau, "c’est une limonade, en vertu de la législation belge", insiste l’experte. Ce que conteste David Marquenerie, le secrétaire général de la FIEB (Association sectorielle de l’Industrie belge des Eaux et Boissons rafraîchissantes) : "Pour l’instant, la loi ne définit pas ce qu’est une eau aromatisée."

Pour l’experte, la législation devrait être revue afin de mieux informer le consommateur. " Ne devraient pouvoir se présenter comme eaux aromatisées seules les produits qui ne contiennent que de l’eau et des arômes, rien de plus", argue t-elle. Sur ce point, la FIEB acquiesce. D’ailleurs, " nous avons demandé aux autorités de nous donner une définition plus précise. Et nous avons mis sur la table une proposition de définition pour les eaux aromatisées qui ne contiennent que d l’eau et des arômes naturels".