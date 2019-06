CEB : le premier degré différencié est "un constat d'échec"

Voilà dix ans que tous les élèves de sixième primaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles passent les mêmes épreuves de fin d’année académique, afin d’obtenir le Saint-Graal : le CEB, Certificat d’Études de Base. Jugé trop facile, ou inadapté, le CEB a cumulé les polémiques, vu la difficulté d’établir une épreuve équitable pour les dizaines de milliers d’élèves qui terminent leurs primaires.

Gérard Legrand, inspecteur général de l’enseignement fondamental, était l’invité de Week-end Première de ce dimanche pour discuter de l’efficacité d’un tel système de certification. "Le taux de réussite est globalement stationnaire, chaque année on tourne aux alentours des 90%. Mais je rappelle que le taux de réussite n’est pas le résultat moyen obtenu dans les différentes épreuves, il est important de ne pas confondre les deux."

En effet, pour réussir l’épreuve, l’élève doit avoir au minimum 50% dans chaque discipline, c’est donc la condition qui définit le taux de réussite. Le résultat moyen est la cotation moyenne obtenue par tous les élèves dans les disciplines, "autour des 70%", selon l’inspecteur général. "En mathématique, l’épreuve de grandeurs demande une plus grande capacité d’abstraction, et c’est une épreuve qui est généralement moins bien réussie, mais globalement toutes les disciplines ont un résultat moyen proche des 70%."

Et en cas d’échec ?

Une dizaine de pourcents des élèves ne réussissent pas l’épreuve, c’est alors aux équipes pédagogiques de l’école de déterminer quelle sera la suite de son parcours scolaire. "Tout un travail est réalisé au niveau de l’analyse des résultats. Par les équipes pédagogiques elles-mêmes : les jurys d’école se réunissent et apprécient la situation de chaque élève. Les décisions sont prises sur base d’un dossier très détaillé, qui reprend des résultats des deux dernières années de l’élève : il y a alors soit un maintien en sixième année primaire ou une orientation en première secondaire différenciée." Au terme de cette première différenciée, l’élève peut repasser le CEB. S’il le rate à nouveau, il passe alors en deuxième différenciée, et en filière professionnelle s’il échoue une troisième fois à l’épreuve.

"Le premier degré différencié, c’est la mise en place de plus petites classes, de moyens supplémentaires pour les équipes pédagogiques, de suivis davantage particuliers pour permettre à ces élèves d’obtenir leur CEB." Une méthode efficace ? "Non, admet Gérard Legrand. L’objectif n’est vraiment pas atteint, malheureusement : à peine 20% des élèves obtiennent leur CEB au terme de la première année, et 25% au terme de la deuxième. C’est un constat d’échec."

"Ce n’est pas en rassemblant les élèves qui ont davantage de difficultés qu’on va pouvoir les faire progresser au mieux. C’est une idée que l’on avait à l’époque, mais qui montre ses limites."

Tout le monde au même niveau, une utopie ?

L’idée de départ du CEB était d’offrir un socle de compétences communes pour tous les élèves, d’essayer de mettre tout le monde au même niveau, n’était-ce pas un peu utopique ? "La fonction du CEB n’est ni formative ni diagnostique : elle est strictement certificative, c’est de faire un premier arrêt de six, voire neuf années de scolarité de l’école fondamentale."

"Tous les élèves n’ont pas le même potentiel par rapport aux disciplines évaluées. Il est important de souligner que tout ce qui est l’éveil artistique, l’éveil sportif et aux langues ne sont pas évalués dans ce cadre, mais par les équipes pédagogiques. Mais ce sont des disciplines toutes aussi importantes. On sait aussi qu’il n’y a pas un prototype d’élève, qu’il y a beaucoup de formes d’intelligence, et l’intelligence pratique, par exemple, est tout aussi importante."

Et en profiter pour souhaiter un bon courage aux quelque 50.000 élèves de sixième primaire pour cette épreuve qui commence ce lundi.