CEB, CE1D... voici tous les questionnaires des années précédentes pour bien se préparer aux examens

Plusieurs dizaines de milliers d'élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles sont appelés à passer dans quelques jours la désormais traditionnelle série d'"épreuves certificatives externes". Ces épreuves, mieux connues sous le nom de CEB pour les 6e primaires, CE1D pour les élèves de 2e secondaire, et CESS pour ceux de 6e secondaire, débuteront le vendredi 15 juin et s'étaleront jusqu'au 22 juin.

Redoutées parfois autant par les parents que leurs enfants, ces épreuves externes ont pour but de jauger simultanément et uniformément tous les élèves d'un même niveau sur la base d'un même examen, avec les mêmes questions et critères de correction.

CEB : du vendredi 15 au jeudi 21 juin

Comme de coutume, le CEB (Certificat d'études de base) portera sur le français, les mathématiques et l'éveil (sciences, histoire, géographie).

Contraignante, l'épreuve doit être présentée par tous les élèves de sixième primaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que tous les élèves du 1er degré différencié de l'enseignement secondaire, ainsi que certains élèves de l'enseignement spécialisé sur décision de leur école.

Le CEB sera organisé dans toutes les écoles les matinées du 15 au 21 juin. Pour le réussir, ceux-ci devront obtenir au moins 50% dans chacune des matières évaluées.

Les anciens questionnaires du CEB sont disponibles sur le site internet de la Fédération Wallonie Bruxelles. Nous vous proposons de les retrouver directement dans le tableau ci-dessous.

Les épreuves du CEB des années précédentes

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Questionnaires PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF Portfolio PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF Consignes PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF Dossiers PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF / PDF /

CE1D : du vendredi 15 au vendredi 22 juin

Obligatoire depuis 2013, le CE1D (Certificat d'enseignement secondaire du premier degré) concerne lui tous les élèves de 2e année commune et complémentaire du secondaire. Il porte sur le français (épreuve organisée le 15 juin), les mathématiques (18 juin), les langues modernes (19 juin pour la partie écrite, les oraux se tenant du 15 au 22 juin) et les sciences (20 juin). Ici aussi, le seuil de réussite est fixé à 50%.

Les épreuves du CE1D en mathématiques des années précédentes

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Questionnaires PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF Guides de correction PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF Résultats / PDF PDF PDF PDF PDF PDF /

Les épreuves du CE1D en français des années précédentes

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Questionnaires PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF Tâches d'écoute / DOC DOC DOC DOC DOC DOC DOC Guides de correction PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF Résultats / PDF PDF PDF PDF PDF PDF /

Les épreuves du CE1D en langues modernes des années précédentes

2013 2014 2015 2016 2017 Anglais PDF PDF PDF PDF PDF Néerlandais PDF PDF PDF PDF PDF Allemand PDF PDF PDF PDF PDF Audios anglais DOC DOC DOC DOC DOC Audios néerlandais DOC DOC DOC DOC DOC Audios allemand DOC DOC DOC DOC DOC Guides de correction PDF PDF PDF PDF PDF Résultats / PDF / PDF /

Les épreuves du CE1D en sciences des années précédentes