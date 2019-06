CE1D de français: voici les questions posées aux élèves de 2e secondaire ce vendredi

C'est une tradition depuis quelques années maintenant : des milliers d'élèves de 2e secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles passent ces jours-ci les épreuves du CE1D. Au menu : des mathématiques, du français, des langues modernes et des sciences.

Le marathon d'examens a commencé ce vendredi avec le français. Au menu : de la compréhension à l'audition et de la lecture notamment. Avec une constante à travers les documents proposés aux élèves : un retour en textes et en images sur le centenaire de la Première guerre mondiale. L'un des textes choisis par les concepteurs du CE1D provient d'ailleurs de notre site internet. Il s'agit d'un article publié en 2016 et titré "le mâtin belge, cette race de chien en pleine reconstruction" (à retrouver directement en cliquant ici).

Retrouvez ci-dessous le questionnaire complet de "compréhension du dossier informatif et du récit de fiction", ainsi que le portefeuille de documents remis aux élèves.

Voici les dates de passation des autres matières du CE1D :