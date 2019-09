CE1D de français et math en 2e secondaire : les plus mauvais résultats depuis cinq ans

Les élèves de fin de deuxième secondaire ont-ils bien réussi leur examen de CE1D passé en juin dernier ? Les résultats ont été dévoilés cette semaine : la moitié des élèves a raté en mathématiques et un quart a échoué en français. Ce sont les plus mauvais résultats depuis cinq ans dans ces deux matières.

Faut-il en conclure, selon un air connu, que le niveau des élèves est en baisse ? Difficile de comparer les résultats d’une année à l’autre parce que le niveau de difficulté varie. Pour Dominique Lafontaine, professeure en sciences de l’éducation à l’Université de Liège, attention aux conclusions trop rapides.

"Les épreuves ne sont pas exactement identiques, rappelle-t-elle au micro de la RTBF. On est donc en réalité en incapacité de dire si les résultats moins bons d’une année à l’autre sont dus à une réelle baisse du niveau des élèves ou bien à une épreuve qui serait un peu plus difficile que celle de l’an passé. Mais on pourrait quand même soupçonner qu’il y a une tendance à la diminution des compétences des élèves dans le domaine du français."

