Ce samedi, c'est la journée internationale sans paille: un fléau pour l'environnement

C'est une première: à l'initiative d'une série d'associations environnementales, ce 3 février a été décrété "journée internationale sans paille".

Le principe est simple : sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la pollution engendrée par les pailles. Un objet qui peut paraître sympa et inoffensif, mais dont la surconsommation crée une pollution monstre.

Un milliard de pailles sont utilisées et jetées chaque jour dans le monde. Les Britanniques en sont les plus gros consommateurs. Mais la Belgique ne serait pas en reste avec plus d’1 milliard 600 millions de pailles consommées par an. Un chiffre qui ne concernerait que le secteur de la restauration rapide, sans tenir compte de la consommation privée!

Un véritable fléau pour l’environnement, car les pailles ont un usage unique dans une durée moyenne d'utilisation de 20 minutes. Or, les pailles en plastique ne peuvent pas être recyclées. Elles sont trop petites, trop légères, trop fines, et ne peuvent pas aller dans le sac bleu PMC.

D'apparence anodine, elles causent des dégâts considérables. Les pailles figurent dans le top 10 des déchets ramassés sur les plages, et chaque année, 1 million et demi d’animaux marins meurent à cause du plastique qu’ils ingurgitent.

Des alternatives aux pailles

Pour la jounée sans paille, l'association mise sur la sensibilisation. Vous pouvez commencer par préciser "sans paille" lorsque vous commandez une boisson à l'extérieur. En parler autour de vous. Et vous en passer chez vous, évidemment.

Et pour ceux qui y sont vraiment trop attachés, il existe des alternatives: des pailles en bambou, en papier, en verre, en inox et même ...en paille. Une société a aussi récemment imaginé une paille mangeable à base d’algues à laquelle on ajoute des arômes.

Le mouvement commence à prendre de l'ampleur: des restaurateurs au Canada et aux Etats-Unis ont ainsi déjà décidé de supprimer les pailles. A Seattle, ville-modèle pour le "zéro déchet", elles seront interdites dès juillet !

Chez nous, rien pour l’instant... sans doute parce qu'il n'y a pas encore assez de demandes et de pression du consommateur. D'où l'idée de cette journée...