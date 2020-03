Ce "rhume" persistant qui oblige le pape François à annuler ses activités, agite les médias et les réseaux sociaux

Le pape François a annoncé dimanche qu'il ne participerait pas à une traditionnelle retraite spirituelle de six jours avec la Curie à Ariccia, au sud de Rome, en raison d'un "rhume". "Malheureusement, un rhume me contraint à ne pas participer cette année" à cette retraite de Carême, a-t-il déclaré dimanche à l'issue de la prière de l'Angelus, prononcée sur la place Saint-Pierre depuis la fenêtre du palais apostolique. En s'adressant aux fidèles, le pape a eu deux quintes de toux .

En ces temps de Coronavirus, la nouvelle ne passe pas inaperçue même si les communiqués officiels se veulent rassurants et continuent à parler de rhume saisonnier. Jorge Mario Bergoglio, le pape François donc, a en effet eu de graves problèmes pulmonaires dans sa jeunesse entraînant l'ablation d'un poumon en 1957. Cette particularité avait impacté la santé du pape François au point de devenir une question importante lors du conclave ayant mené à son élection.

Ce n'est pas la première fois ces derniers jours que le souverain Pontife renonce à l'une des activités prévues par son agenda. Jeudi déjà, il avait renoncé à se rendre à San Giovanni in Laterano pour la célébration et les rites du premier jour de Carême. Il en avait fait de même vendredi, lorsqu'il avait annulé toutes les audiences prévues après la traditionnelle messe matinale. Une attitude dont le pape François n'est pas coutumier.

Rumeurs et Fake News

Le post relatif à la communication du Vatican selon laquelle le pape François avait été testé deux fois positif au Coronavirus. - © Tous droits réservés

Comme souvent sur les réseaux sociaux, les rumeurs enflent bien plus rapidement que les vérifications. Cela a notamment été le cas sur Facebook où de nombreux posts faisaient état d'une communication émanant du Vatican et reconnaissant que le souverain pontife avait été testé deux fois positif. Une information, vérifiée, infirmée et par la suite effacée par Facebook.