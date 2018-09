Ce qui change en octobre: amendes pour les voitures polluantes et immatriculations illisibles, contrats journaliers...

Infractions en matière d'immatriculation plus sévèrement condamnées

A partir du 1er octobre, une série d'infractions en matière d'immatriculation passent du premier au deuxième degré. "Il s'agit de condamner plus sévèrement les comportements en matière d'immatriculation de véhicules qui permettent d'échapper aux poursuites", souligne le SPF Mobilité et Transports.

"Plaque illisible ou mal positionnée, numéro non réglementaire, etc." sont visés. De 2010 à 2014, ce sont environ 47.000 infractions de ce genre qui ont été comptabilisées par an.

"De plus, les infractions considérées comme les plus graves seront insérées par le Collège des Procureurs-Généraux dans la liste des infractions pour lesquelles une perception immédiate ne sera plus possible. Les auteurs de ces infractions devront se présenter devant un juge", précise encore le SPF.

En Belgique, il existe quatre degrés d'infractions à la circulation routière; ils déterminent le montant des amendes qui seront infligées.

Zone basse émission à Bruxelles: les amendes vont tomber

Le non-respect de la zone basse émission (LEZ) à Bruxelles est passible d'une amende administrative de 350 euros. Toutefois, l'instauration de cette zone le 1er janvier dernier allait de pair avec une phase transitoire de neuf mois. Durant cette période, les amendes n'étaient pas exigées. Concrètement, cela signifie que les premières amendes pourront atterrir dans les boîtes aux lettres à partir d'octobre.

Le non-respect des critères d'accès à la zone de basses émissions bruxelloise entraîne une amende de 350 euros, et chaque infraction aura le même montant (350 euros), précise la Région bruxelloise sur le site internet dédié à la mesure. "Toutefois, une nouvelle amende ne pourra être perçue que 3 mois après la précédente, ce qui permet de prendre les disponibilités pour changer de véhicule ou changer les habitudes de déplacements. Sur une année, un maximum de quatre amendes par véhicule peut donc être octroyé." Depuis le 1er janvier, les véhicules diesel les plus polluants, de norme Euro 0 et Euro 1, ne peuvent plus circuler sur le territoire de la Région. Les véhicules essence catalogués dans ces catégories seront interdits à partir de 2019, comme les diesel Euro 2. Sauf dérogation, voitures individuelles, camionnettes jusqu'à 3,5 tonnes (catégorie de véhicule N1 sur la carte grise), bus et autocars, immatriculés en Belgique ou à l'étranger, sont concernés.