"Ce n’est pas une bonne idée de ne pas vous faire tester si vous avez des symptômes", prévient le centre de crise

Sur le plateau de la VRT , le biostatisticien Geert Molenberghs commentait à ce propos : "Les médecins et les pharmaciens nous disent qu'ils voient des gens qui ont des symptômes, mais qui ne veulent pas se faire dépister. La grande bourgeoisie, qui pense: "Si je me calme un peu, ça ira."

Lors de ce nouveau point conférence de presse, une première nouvelle réjouissante mais très nuancée : "Pour la première fois nous voyons un plafonnement en soins intensifs". Un chiffre un peu plus bas que la veille qui laisse à penser que le sommet a été atteint. C’est un "impact important des efforts que nous, vous avez fourni", ont rappelé les portes-paroles. Ils ont rappelé le difficulté rencontrée par le personnel médical : "Le travail et l’impact pour le personnel hospitalier et leurs familles est très important et il faut poursuivre dans cette voie".

Concernant les décès, ils augmentent mais avec un rythme qui diminue. En moyenne, 190 personnes décèdent chaque semaine. Sur les chiffres disponibles, le niveau de décès en Wallonie a rattrapé celui connu lors de la première vague.

c’est quelque chose d’extrêmement global sur le territoire

On observe une diminution des nouveaux cas sur la totalité du pays avec des plus fortes diminutions à Liège, Bruxelles et dans les deux Brabants. Cette tendance est générale selon Yves Van Laethem : "L’évolution se fait dans la grande majorité des communes, c’est quelque chose d’extrêmement global sur le territoire". Mais le Hainaut reste la province la plus touchée avec le nombre absolu de nouveaux cas le plus élevé à la journée (1560/jour).

Le porte-parole a jouté en projetant l’évolution des courbes : "En extrapolant, nous attendrions un niveau de 1000 contaminations par jour d’ici un mois", en mettant bien l’accent sur le conditionnel.

A noter aussi que les chiffres élevés chez les personnes de 80 ans et plus sont en baisse.