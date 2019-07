Ce mardi soir, une éclipse partielle de Lune pour fêter les 50 ans d'Apollo 11 : quand et comment l'observer ?

C'est quoi une éclipse solaire ? - 1 jour, 1 question - 16/07/2019 C'est quoi une éclipse solaire ? - 1 jour, 1 question propose de répondre chaque jour à une question d'enfant, en une minute et trente secondes. Le commentaire explicatif est toujours drôle, le dessin est léger et espiègle. L'intention est d'aider l'enfant à construire son propre raisonnement et à obtenir les clés qui lui permettront de se forger sa propre opinion. Découvre l'actu à hauteur d'enfants sur http://1jour1actu.com/