Ce dimanche un nouvel astéroïde frôlera la Terre, mais le Planet Defense de la NASA veille

Pas de panique, la Nasa veille

2002 AJ129 n'est pas le premier astéroïde à frôler la Terre, et pas le dernier non plus. Et même si les probabilités qu'un corps céleste percute notre planète est faible, la NASA prends très au sérieux la menace. Un programme a d'ailleurs été mis en place afin de pallier à tout éventualité. Le Planetary Defense Coordination Office, outre le suivi des astéroïdes, développe également des solutions permettant dans un futur proche de détruire ou de faire dévier un astéroïde potentiellement dangereux pour la Terre.