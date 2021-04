Ce 26 avril est la journée de la visibilité lesbienne, alors parlons-en

"Sur le gazon, les gouines", "Musulmane et lesbienne, pas ton fantasme, pas ta beurette", "Chaque baiser lesbien est une révolution", "Pour Mamans Amoureuses", "PMA pour tous·tes ou rien" : ce dimanche 25 avril, des milliers de personnes (4400 selon la police, 10.000 selon les organisatrices) ont défilé dans les rues ensoleillées de Paris ( et Lyon la veille ) pour la première marche lesbienne depuis les années 1980. A l'initiative de cette marche historique, le collectif "Collages lesbiens", qui n'a pas choisi cette date par hasard : Ce lundi 26 avril, c'est en effet la journée de la visibilité lesbienne. Et la nuance est importante, car l'invisibilité est un super pouvoir dont la lesbienne se serait bien passée.

Le cortège intersectionnel avait la particularité de mettre en avant la diversité de réalité de vie au sein de la communauté lesbienne, en identifiant clairement les lesbiennes racisées, les transfem (femmes transgenres), et les lesbiennes porteuses d'un handicap. La tête du cortège était uniquement réservée aux lesbiennes : un choix polémique, mais que le collectif organisateur assume, comme il l'a précisé sur le site Madmoizelle : "D’abord on est parti du postulat que c’est une manifestation à la veille de la journée de visibilité lesbienne, donc ça nous semblait logique de mettre en avant les lesbiennes dans un cortège non-mixte de lesbiennes. C’est aussi une manif pour la PMA, qui est une revendication qui concerne les lesbiennes."

Une des revendications principales de cette marche était la PMA (procréation médicalement assistée) gratuite et sans conditions, encore interdite en France pour les couples lesbiens et pour les femmes seules, alors que le projet de loi bioéthique est un véritable imbroglio politique. Mais aux côtés de ces revendications que les communautés LGBT+ portent depuis des années, les autres slogans portés par les manifestantes ont mis en avant une réalité que vivent de nombreuses lesbiennes : l'invisibilisation.

Invisibilisation car la place de la lesbienne dans la société est finalement très liée au patriarcat, et aux fantasmes masculins hétérosexuels qui en découlent. Si l'homme gay est aux yeux des homophobes synonyme d'absence de virilité (entre autres), la lesbienne est, elle, source de fantasme. On pourrait croire que l'homosexualité féminine est mieux tolérée, alors qu'elle va plutôt rentrer plus facilement dans l'imaginaire de nombreux hommes, sous la forme d'un objet sexuel destiné à attiser le désir masculin hétérosexuel. Là où les hommes gays vont subir des menaces de violence, les lesbiennes vont recevoir propositions de plan à trois, assister à des simulations grotesques d'acte sexuel, en plus des violences. La femme lesbienne, en tant qu'être humain, est donc invisibilisée derrière sa représentation pornographique, au service du désir de l'homme hétérosexuel. Encore maintenant, il est difficile de s'approprier le mot "lesbienne" tant il est lié au monde du porno.

Comme toute minorité sexuelle, la femme lesbienne a été invisibilisée par la classe dominante hétérosexuelle. Mais au sein même de la communauté LGBTQ+, cette invisibilisation a eu lieu, derrière l'homme gay cette fois. Pour de nombreuses raisons, souvent historiques, certaines de domination masculine, l'homme gay a obtenu plus rapidement une certaine visibilité, tant auprès des médias que dans le secteur culturel.

Les médias dits "mainstream" nous ont livré la preuve, ce week-end, que la lesbienne ne méritait pas vraiment qu'on parle d'elle, vu le peu de couverture de la marche lesbienne sur les sites web ce dimanche, ou tout simplement de cette journée de la visibilité lesbienne. En cherchant une photo pour illustrer cet article, notre banque d'images issue de Belga comportait... trois photos de la manifestation.

Alors que l'on peut citer des artistes gays depuis plusieurs décennies (Elton John, Freddy Mercury), les artistes lesbiennes commencent seulement à se révéler. Adèle Haenel, Céline Sciamma, Hoshi (toutes trois présentes à la marche lesbienne) Suzane, Angèle, Pomme, pour ne citer que les plus connues de la scène francophone, sont visibles, et prennent haut et fort la parole pour parler de leur réalité de lesbienne.

La lesbienne se matérialise enfin dans notre quotidien, en tant que sujet pensant, alors que la fluidité des genres et des sexualités fait peu à peu son coming-out.

