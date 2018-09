Cause animale: la tension entre vegans et bouchers de plus en plus palpable en France

Le modus operandi est à chaque fois le même. Rendre visible la trace de leur passage. Et dans ce domaine-là, certains militants vegans ne manquent pas d’imagination. La marque la plus répandue est le tag, d’importance plus ou moins grande, selon le temps, souvent très court, dont disposent ces militants de la cause animale pour commettre cette incivilité. Contre les façades de commerces de viande ou de poisson, ou écrits en lettres fluos sur les vitrines, on lit " antispécisme " : du nom de l’idéologie qui veut que l’animal est un être humain et que son exploitation est un crime. Souvent, d’autres détériorations sont constatées : les vitrines de ces commerces sont caillassées, des dizaines de litres de faux sang versés. Depuis le début de l’année, en France, une douzaine de cas ont été recensés. Mais, ce week-end, la tension entre vegans et bouchers a franchi un cran.

Un vigile devant les boucheries

Car, cette semaine, quatre associations vegans ont annoncé une vague de nouvelles actions dirigées contre des commerçants de la périphérie de Lille. Le président des bouchers du Nord a eu vent de ces intentions. Et a rapidement fait part de sa volonté de ne plus rester les bras croisés. Ni une ni deux, Laurent Rigaud prend contact avec une société de sécurité privée. La plupart des actions vegan sont commises de nuit ou au lever du jour ? Le boucher embauche un vigile qui se voit confier un ordre de mission : anticiper toute action suspecte qui pourrait détériorer son commerce de Wambrechies, dans le Nord. "Même s’ils disent que ce sont des actions non-violentes, on sait très bien comment ça tourne ", explique le commerçant. "Ce que nous avons vécu comme expérience dans la région démontre le contraire. C’est très violent. Il est temps de sécuriser nos entreprises." Le vigile restera en face de la devanture de la boucherie toute la nuit. Lorsque le patron est de retour sur son lieu de travail, le lendemain matin, aucune tentative d’infraction : la nuit fut calme.