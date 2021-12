Catherine M. Russell, une proche de Joe Biden nommée à la tête de l’Unicef

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a nommé l’Américaine Catherine M. Russell, proche du président Joe Biden, comme directrice du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) où elle succédera à sa compatriote Henrietta Fore, démissionnaire en juillet, a annoncé le porte-parole de l’Organisation.

Catherine M. Russell, 60 ans, était jusqu’à présent assistante du président américain et directrice du bureau du personnel présidentiel de la Maison Blanche, a précisé le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, en annonçant cette nomination. Joe Biden a salué "les qualités de leader, l’expérience, la sagesse et l’empathie" de Mme Russell dans un communiqué.

Au cours de sa carrière, elle a notamment défendu les sujets liés aux femmes de 2013 à 2017 au Département d’Etat, après avoir notamment travaillé à la Maison Blanche auprès de Barack Obama et au Département à la Justice. Henrietta Fore, 73 ans, a démissionné en juillet mais avait accepté de rester dans ses fonctions jusqu’à la nomination d’une nouvelle direction à l’Unicef.

Cette agence de l’ONU est dirigée par un conseil d’administration composé de 36 membres représentant les cinq groupes régionaux d’États membres des Nations unies (Afrique, Amérique latine et Caraïbes, Asie-Pacifique, Europe de l’Est, et Europe occidentale et autres États). L’Unicef travaille au profit des enfants dans 190 pays et territoires, dans des situations d’urgence comme dans des pays pacifiés. Son budget prévisionnel global pour la période 2018-2021 était de 22,8 milliards de dollars.