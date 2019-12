Catastrophes naturelles en 2019 : pas plus, mais plus fort

Mais avant tout, il est important de noter, précise Pascal Momal, qu’aujourd’hui les catastrophes naturelles sont mieux gérées et les systèmes de prévention plus élaborés. Donc les bilans humains moins " importants ". " Il existe des systèmes d’alarme permettant de mettre les gens en sécurité. Bien plus efficaces qu’il y a 30 ou 40 ans et y compris dans les pays du tiers-monde ", explique Pascal Mormal.

Pourtant, même si nous avons l’impression qu’il y a davantage de catastrophes naturelles, cela n’est pas tout à fait vrai. Il n’y en a pas plus mais elles sont de plus forte intensité. Et, comme l’explique le météorologue Pascal Mormal, cette augmentation d’intensité, peut parfois être " un indicateur du réchauffement climatique ".

A Sydney, on enregistre des mesures de qualités de l’air douze fois supérieures au seuil de dangerosité. Les fumées toxiques de ces feux, les températures élevées et les vents forts ont fait courir de sérieux risques sur la population. Sydney, plus grande ville du pays, compte tout de même 5,2 millions d’habitants.

Environ 3000 pompiers se battent sans relâche contre les flammes. Et d’un autre côté, l’action du Premier ministre Australien, Scott Morrisson est vivement remise en cause . Non seulement il a eu la bonne idée de maintenir ses congés à Hawaï alors que son pays s’embrase, ce qui lui a été vivement reproché, mais il a tenu à soutenir l’industrie du charbon. Un des secteurs économiques les plus prospères du pays.

En août, l’ouragan Dorian a frappé les côtes au large des Bahamas et en Floride. Ouragan de catégorie 5, Dorian était accompagné de vents ayant soufflé jusqu’à 185 km/h. L’île d’Abacos a été particulièrement touchée. La plupart des habitants avaient été évacués vers l’île de New Providence. Après le passage de Dorian, 90% des habitations et infrastructures ont été détruites ou endommagées sur l’île d’Abaco et à Grand Baham.

On ne peut pas dire qu’il y a eu plus d’ouragans en 2019 que ces dernières années, mais, et c’est un indicateur du réchauffement climatique, " les ouragans sont de plus forte intensité ", nous informe le météorologue, Pascal Mormal. Les ouragans sont liés à l’augmentation de la température de la mer. Plus l’augmentation est importante, plus l’intensité des ouragans augmente.

►►► Lire aussi : Ouragans : des phénomènes aussi violents que Dorian pourraient se multiplier à l’avenir

L’urbanisation pourrait nous noyer

Selon Pascal Mormal, il n’y a peut-être pas plus d’inondations aujourd’hui mais elles sont de plus en plus difficiles à gérer. Et pour cause, " en fait, les sols sont saturés et absorbent beaucoup moins l’eau à cause de l’urbanisation". En gros, plus il y a de surfaces bétonnées, moins l’eau est absorbée. C’est pourquoi on observe ces images impressionnantes et que les crues semblent de plus en plus problématiques. De là à dire qu’il s’agit d’une conséquence directe de l’action de l’homme sur les dérèglements que nous connaissons, il n’y a qu’un pas.