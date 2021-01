Catastrophe ferroviaire de Buizingen : "On va pouvoir enfin passer à autre chose"

"C’est un énorme soulagement cette confirmation de la condamnation d’Infrabel, même si l’amende est moins élevée. L’important c’était qu’elle soit condamnée", a déclaré Geneviève Isaac, vendredi soir, à l’issue du jugement en appel relatif à la catastrophe ferroviaire de Buizingen, dans lequel elle était partie civile. Le tribunal correctionnel de Bruxelles a considéré qu’Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, avait commis des fautes qui ont conduit à la collision de deux trains de voyageurs, le 15 février 2010, et qui a fait 19 morts et une centaine de blessés. La société écope d’une amende pénale de 330.000 euros, avec sursis pour la moitié durant une période de trois ans.

"C’est l’épilogue ! Ça y est, on va pouvoir enfin passer à autre chose. C’est la fin du combat judiciaire. Ça a été éreintant, épuisant, donc en effet c’est un gros soulagement", a déclaré Geneviève Isaac, victime de la catastrophe et partie civile au procès.

"Il y a des mots qui ont fait énormément de bien dans ce jugement. L’expression 'chronique d’une catastrophe annoncée', c’est ce que nous disons depuis dix ans, qu’en effet c’était tout à fait prévisible. L’argumentaire est hyper pointu. Je suis très reconnaissance d’un tel jugement", a-t-elle confié.

"J’espère que de tels accidents ne se reproduiront plus jamais. Cela fait maintenant dix ans que cela s’est passé, et entretemps il y a eu des changements dans l’administration de la SNCB et d’Infrabel. Il y a eu aussi le rapport d’expertise et la commission parlementaire qui ont mis la pression sur les organismes SNCB et Infrabel. Donc je pense que les choses sont en train de changer. Mais on n’est pas à l’abri d’une autre catastrophe, car l’erreur humaine existe toujours et ça, c’est quelque chose qui est difficilement prévisible. C’est pourquoi l’implémentation du système TBL1 + et ECTS est primordiale à l’heure d’aujourd’hui sur le rail. Notre combat n’aura pas été vain", a-t-elle encore dit.

Imprudence

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a considéré qu’Infrabel n’a pas agi comme tout gestionnaire de réseau prudent et diligent, une faute qui est en lien causal avec le grave accident de trains survenu à Buizingen le 15 février 2010.

Sur les trois manquements imputables à Infrabel, tels que présentés par le ministère public, le tribunal a considéré que deux étaient établis : l’absence de système de communication IOT et le manque de coordination avec la SNCB, opérateur du réseau.

Le tribunal n’a pas suivi le ministère public en ce qu’il considérait que le non-placement des aiguillages en position de sécurité était également une faute dans le chef d’Infrabel.

Pour la détermination de la peine et de l’octroi d’un sursis, le tribunal a tenu compte du fait que "la santé de centaines de personnes a gravement été mise en péril" et que l’accident était "la chronique d’une catastrophe annoncée". Il a néanmoins pris en considération l’ancienneté des faits ainsi que la preuve d’Infrabel de son amendement et de sa volonté d’agir pour éviter d’autres catastrophes.