Catastrophe ferroviaire de Buizingen: le tribunal de police rejette la demande de changement de langue

Le tribunal de police de Halle refuse la demande de changement de régime linguistique faite par le conducteur de train inculpé. Il évoque le risque de prescription si on recommence la procédure en français ainsi que le risque que le délai raisonnable soit dépassé.

Par ailleurs, le tribunal remarque que les pièces les plus importantes du dossier ont déjà été traduites en français et que l'inculpé montre une attitude dilatoire depuis le début de la procédure. Il multiplierait les recours et les demandes pour faire traîner les choses. Le procès sur le fond se tiendra à Halle le 14 novembre 2018 à 9h.