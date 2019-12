Catastrophe ferroviaire de Buizingen: Infrabel fait appel du jugement

Infrabel va en appel dans l'affaire de la catastrophe ferroviaire de Buizingen car la motivation du jugement remet en question le fonctionnement du réseau ferroviaire, explique le gestionnaire du réseau vendredi dans un communiqué.

"Infrabel constate que les motivations évoquées dans le jugement fragilisent fortement sa capacité à assurer ses missions de service public et à exercer son activité de gestionnaire d’infrastructure. Le respect de cette décision de justice impliquerait l’installation de systèmes d’aiguillages de protection sur 80% du réseau. Accepter de généraliser le système des aiguillages de protection implique de réorganiser le réseau et la circulation des trains, avec un impact conséquent sur les clients et la mobilité ferroviaire sur l’ensemble du territoire belge."

Ils précisent dans le communiqué que l’objectif "n’est nullement de se soustraire à ses responsabilités, et encore moins de manquer de respect aux victimes de l’accident. Par cette procédure d’appel, Infrabel souhaite être jugée au regard du critère d’un gestionnaire d’infrastructure ferroviaire normalement prudent et diligent."

Infrabel indique également que le recours qu’elle est contrainte d’introduire n’a aucune incidence sur l’indemnisation des victimes.