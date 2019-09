Catastrophe de Buizingen : ouverture du procès à Bruxelles, avec le réquisitoire de l'avocate générale

Le procès s’est ouvert ce matin dans la salle solennelle du palais de justice de Bruxelles. L’avocate générale, Catherine Ramaekers, a pris la parole et en préambule reconnu le délai très long entre la date de l’accident, le 15 février 2010 et l’ouverture du procès. Mais après avoir présenté ses excuses aux parties civiles, elle a rappelé les règles de la procédure et la conduite de l’instruction avec ses nombreux aléas.

Le débat de fond a démarré sur les responsabilités du conducteur qui contrairement à ce que sa défense a formulé, à savoir qu’il n’a jamais été entendu, celui-ci a reçu une vingtaine de convocations a rappelé l’avocate générale et le conducteur ne s’est jamais présenté pour être entendu en présence des experts. Quant à ses auditions par les enquêteurs, il a contesté avoir franchi un feu rouge mais ses déclarations ont fluctué affirme l’avocate générale.

Ce qui est reproché au conducteur c’est une erreur involontaire, un manque de vigilance. Pour les experts c’est clair, le signal était bien rouge et le signal en amont montrait deux points orange : cela signifie que le feu allait être rouge. La prévention d’homicides involontaires et coups et blessures involontaires est donc bien établie. L’avocate générale estime que la défense n’a eu de cesse de contester la rigueur de l’expertise. Sur les allégations de sabotage formulée par la défense, aucune trace de cela n’a pu être constatée. Reste un papier plié en quatre sur le "gong" dans la cabine de pilotage, il a assourdi la tonalité qui prévient du danger…

Quant au contre rapport du conseiller technique produit par la défense, l’avocate générale l’a écarté estimant qu’il n’est pas compétent en la matière. Pour elle, ce rapport est plus qu’aléatoire, il ne faut dès lors pas en tenir compte.

Pour Catherine Ramaekers, aucun doute raisonnable ne subsiste qui pourrait entraîner l’acquittement du conducteur du train. Il faut le déclarer coupable d’homicides involontaires.

Mais l’avocate générale pointe également les responsabilités de la SNCB. Notamment la mise en service sur la ligne d’une auto-motrice moins performante en ce qui concerne le système de sécurité (freinage) ce qui a été reconnu par l’opérateur ferroviaire. Mais la SNCB affirme qu’à l’époque ce type d’équipement n’était pas encore proscrit selon la nouvelle règlementation.

Pour l’avocate générale, peu importe le règlement formel, la SNCB a manqué du plus élémentaire devoir de précaution au vu du nombre de voyageurs qu’elle transporte. D’autant que Hal-Buizingen est l’un des endroits les plus dangereux du rail belge.

Pour rappel, le procès doit faire la lumière sur les responsabilités : qui est responsable de cette collision qui a fait 19 morts et plus de 300 blessés le 15 février 2010 ? Les deux opérateurs sont poursuivis pour négligence en matière de sécurité. Et l’un des deux conducteurs de train, suspecté lui d’avoir brûlé un feu rouge.