Cas détectés en baisse, mais tests aussi, et taux de positivité en hausse : les contaminations au Covid-19 diminuent-elles vraiment en Belgique ?

Il rappelle que les testings organisés dans des structures comme les écoles permettent aussi d’identifier des asymptomatiques, qu’on peut isoler et éviter ainsi qu’ils n’infectent d’autres personnes : "Cela reste important. L’épidémie ne diminuera que lorsque le ratio de positivité et le nombre d’infections diminuent" estime-t-il.

Malheureusement, on est ici dans la situation inverse : le taux de positivité ne cesse de monter depuis une semaine, passant de 7,8 à 8,9%, un nouveau record en 2021. Une situation qui inquiète fortement le biostatisticien Geert Molenberghs, interrogé par la Gazet van Antwerpen : "Il continue d’augmenter, même très rapidement. J’ai l’impression que les gens ne se font pas dépister rapidement pendant les vacances, ils laissent la maladie suivre son cours et ne se font dépister que lorsqu’ils tombent vraiment malades".

C’est un éternel débat, semblable à celui de l’oeuf et de la poule, quand les deux tendances sont similaires : le nombre de cas détectés augmente-t-il parce que le nombre de tests augmente, ou est-ce qu’on teste plus parce qu’il y a plus de contaminations ? Actuellement, la question est inversée : le nombre de cas détectés est en baisse. Mais le nombre de tests aussi.

2. Des cas qui diminuent surtout chez les plus jeunes… mais dans les autres tranches d’âge aussi

Un deuxième élément qui peut renseigner sur la réalité de la baisse des tests est de regarder l’évolution des cas détectés par tranche d’âge. La plus grosse baisse concerne effectivement les 0-9 ans (-40%) et les 10-19 ans (-31%)... là où les tests ont le plus baissé aussi. MAIS ils baissent aussi dans les autres tranches d’âge, alors qu’il y a peu de raisons par exemple que les seniors se fassent tester différemment à cause des vacances. Cela laisse penser qu’il pourrait quand même y avoir une diminution globale des transmissions.

Lire aussi: Derrière les chiffres : 3, comme 3 indicateurs à regarder si vous êtes largués sur l’état de l’épidémie

La hausse globale du taux de positivité s’expliquerait essentiellement parce que les jeunes qui se font tester sont plus souvent symptomatiques ou cas à haut risque d’une personne proche, et il y a donc parmi ces testés plus de positifs. Mais comme ils fréquentent moins de personnes en n’allant plus à l’école, il est fort possible aussi que la baisse des cas parmi les jeunes corresponde aussi à une certaine réalité.

Le fait que le taux de positivité augmente dans toutes les tranches d’âge doit néanmoins inciter à la prudence. Mais la vaccination peut aussi jouer un rôle: les tests peuvent en effet s'avérer positifs sans que la personne, vaccinée, ne développe la maladie.