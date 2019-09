Cas de botulisme en France: quelles sont les règles à respecter lorsqu'on consomme des aliments en conserve?

Potage en bouteille - © RTBF

Une femme contracte le botulisme et se retrouve paralysée après avoir consommé une soupe... Une histoire tout à fait étonnante en France. Une femme est aujourd'hui paralysée après avoir consommé de la soupe périmée. On entend parfois tout et son contraire à propos des dates de péremption. Ceci-dit, vu la gravité de la situation, il y a plusieurs questions qui se posent. Nous allons voir avec Jean-François Noulet