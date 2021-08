Carte des voyages : Bruxelles en rouge foncé, une bonne partie de l’Allemagne en rouge, ainsi que la Campanie en Italie

C’est la carte sur base de laquelle la Belgique régule les retours de voyage : celle du coronavirus en Europe par l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Elle est mise à jour les jeudis, et la Belgique adapte ses avis le dimanche.

La RTBF a développé sa propre carte sur base des open data de l’ECDC, avec des informations supplémentaires.

La mise à jour hebdomadaire de cette indique qu’à nouveau cette semaine, plusieurs zones passent au rouge : la Campanie, en Italie, notamment. Toute la Suède est désormais en rouge également, ainsi qu’une bonne moitié de l’Allemagne.

On s'y attendait, mais pour ce qui est de la Belgique, Bruxelles passe du rouge au rouge foncé. Cela indique que selon l'organisme européen, la situation sanitaire s'est encore dégradée dans la capitale, mais cela n'aura pas d'influence pour les retours de voyages. La Belgique ne fait pas la distinction entre zone rouge et zone rouge foncée.

Bucarest, en Roumanie, passe du vert au orange.

Au rayon des bonnes nouvelles : la situation semble s’améliorer en Espagne, qui est entièrement rouge (et plus rouge foncé).

En Belgique, Wallonie et Bruxelles sont toujours en rouge. Dans la majorité des pays, cela ne changera cependant pas les conditions d’entrée des Wallons et des Bruxellois, mais il est nécessaire de vérifier sur le site des Affaires étrangères.

Pour les voyageurs de retour de retour de zones rouge, il faudra observer une quarantaine une fois arrivés en Belgique sauf :

S’ ils disposent du certificat covid numérique européen attestant une vaccination complète d’au moins deux semaines ;

Ou d’un certificat de rétablissement qui dit qu’ils ont contracté le Covid19 récemment ;

; Ou d’un test PCR négatif fait dans les 72 heures.

Pour les autres, il faut faire un test PCR avant ou juste après son retour en Belgique (dans les deux jours maximum). Vous pourrez quitter la quarantaine uniquement après la réception d’un résultat négatif.

Attention, cependant, la Conférence interministérielle Santé a décidé mercredi 25 août que les voyageurs qui reviennent de zone rouge en dehors de l’Union européenne, même si elles sont vaccinées, devront se faire tester le premier et le septième jour. La date d’entrée en vigueur de cette mesure doit encore être définie.